Adolescenți forțați să efectueze acte sexuale unii asupra altora: Raportul guvernului israelian către ONU detaliază tortura și maltratarea ostaticilor de către Hamas în Gaza după 7 octombrie 2023

Documentul guvernamental compilează detalii sumbre despre abuzurile asupra ostaticilor, inclusiv biciuirea, marcarea cu fier încins, izolarea, legarea, înfometarea, maltratarea și tortura psihologică, scrie Times of Israel.

În timp ce se aflau în captivitate în Gaza anul trecut, doi ostatici adolescenți israelieni au fost forțați să efectueze acte sexuale unul asupra celuilalt, iar răpitorii lor i-au molestat sexual, potrivit noilor detalii dintr-un raport al Ministerului Sănătății care urmează să fie prezentat Organizației Națiunilor Unite.

Mărturiile și multe alte detalii condamnabile sunt incluse într-un raport care cataloghează angoasele fizice, sexuale și psihice la care au fost supuși foștii răpiți – unii dintre ei copii – și efectele de durată pe care acestea le-au avut asupra lor.

Raportul urmează să fie prezentat săptămâna aceasta lui Alice Edwards, raportorul special al ONU privind tortura și alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Compilat pe baza mărturiilor ostaticilor care au fost eliberați în temeiul unui acord încheiat în noiembrie 2023 și a celor care au fost salvați de forțele israeliene, raportul detaliază modul în care aceștia au fost arși și bătuți, înfometați și umiliți, precum și modul în care abuzurile le-au afectat sănătatea mentală și fizică chiar și mult timp după ce au fost eliberați.

Acesta reprezintă primul raport oficial al Ministerului Sănătății cu privire la experiențele ostaticilor.

Cu toate acestea, unele dintre cele mai grafice detalii incluse într-o copie în limba ebraică a raportului emisă de minister au fost absente din versiunea în limba engleză. Nu a fost clar de ce a existat o discrepanță sau care versiune va ajunge să fie depusă la ONU.

Deși Ministerul Sănătății nu a răspuns duminică unei întrebări adresate de Times of Israel pe această temă, site-ul de știri Ynet a citat o sursă ministerială anonimă care a afirmat că discrepanța a fost o „greșeală sinceră care va fi remediată înainte ca raportul să fie depus la ONU”.

AVERTIZARE: CONȚINUT GRAFIC

Pentru a proteja identitatea ostaticilor, numele, vârsta și situația familială a acestora – precum și sexul lor, în cazul minorilor – nu au fost incluse.

Potrivit raportului, răpitorii teroriști au forțat doi minori să efectueze acte sexuale unul asupra celuilalt și i-au obligat să își scoată hainele în fața lor, le-au atins părțile intime și le-au biciuit organele genitale.

Aceiași doi foști ostatici au mai relatat că „au fost ținuți legați și au fost bătuți pe tot parcursul captivității. Au fost găsite semne de legare, cicatrici și semne care corespund traumelor”, se arată în raport.

„În plus, doi copii mici aveau urme de arsuri pe membrele inferioare”, adaugă raportul. „Un copil a declarat că arsurile au fost rezultatul unei marcări deliberate cu un obiect încălzit. Atât copilul, cât și adulții care au fost cu el în captivitate au descris incidentul ca fiind un eveniment de marcare intenționată, nu un accident. Acesta a fost descris ca o experiență extrem de traumatizantă”.

Raportul precizează că unii ostatici au fost ținuți zile întregi în întuneric, cu mâinile și picioarele legate, și au primit puțină mâncare sau apă. Au fost bătuți pe tot corpul, iar unora le-a fost smuls părul.

„Unul dintre ostaticii întorși a descris că a fost molestat sexual sub amenințarea armei de către un terorist Hamas”, se arată în raport. „În mai multe ocazii, răpitorii au forțat femei de toate vârstele să se dezbrace în timp ce alții, inclusiv răpitorii, priveau. Unele femei au raportat că răpitorii le-au molestat sexual. În plus, unele femei au raportat că au fost legate de paturi în timp ce răpitorii lor se uitau la ele.”

Israelul a prezentat anterior rapoarte și a publicat mărturii ale ostaticilor care detaliau abuzurile sexuale din captivitate, pe care Hamas le-a negat.

Unii foști ostatici au vorbit public. La începutul acestui an, ostaticul eliberat Amit Soussana a povestit pentru The New York Times cum a fost forțată să efectueze „un act sexual” asupra unuia dintre răpitorii săi.

Condițiile erau „menite să tortureze ostaticii din punct de vedere psihologic

În total, 251 de ostatici au fost răpiți din Israel la 7 octombrie 2023, în timpul atacului condus de Hamas în sudul Israelului, care a ucis 1.200 de persoane.

Nouăzeci și șase dintre aceștia rămân în Gaza, inclusiv cadavrele a cel puțin 34 de persoane a căror moarte a fost confirmată de forțele de apărare israeliene. Hamas a eliberat 105 civili în timpul unui armistițiu de o săptămână la sfârșitul lunii noiembrie, iar patru ostatici au fost eliberați înainte de aceasta. Opt ostatici au fost salvați vii de trupele isareliene, iar cadavrele a 38 de ostatici au fost, de asemenea, recuperate, inclusiv trei uciși din greșeală de armata israeliană în timp ce încercau să scape de răpitorii lor.

Ostaticii eliberați au relatat autorităților că au fost separați în mod deliberat de alți membri ai familiei care erau reținuți. Într-un caz, o femeie a fost ținută în izolare completă, în întuneric, legată, primind foarte puțină apă și mâncare și neprimind tratament pentru răni.

„Ostaticilor le-a fost refuzat tratamentul medical pentru rănile acute cauzate în timpul zilei de 7 octombrie și ulterior, în plus față de afecțiunile cronice netratate”, se arată în document. „Fracturile, rănile provocate de schije și arsurile au fost tratate inadecvat, ducând la complicații care au necesitat intervenții chirurgicale suplimentare, care ar fi putut fi prevenite cu îngrijiri corespunzătoare.

„De asemenea, răpitorii i-au torturat pe cei răniți prin efectuarea de proceduri dureroase fără anestezie. Mulți ostatici sufereau, de asemenea, de afecțiuni cronice netratate (de exemplu, insuficiență cardiacă, diabet, hipotiroidism), ceea ce ducea la o deteriorare medicală gravă pe termen scurt. Într-un caz, un ostatic a murit din cauza complicațiilor medicale netratate”, se arată în continuare.

Captivii, inclusiv copiii, au fost obligați să vizioneze înregistrări video ale atrocităților din 7 octombrie. Mulți dintre teroriștii care au luat parte la atac l-au filmat, inclusiv actele extreme de cruzime.

Între timp, bărbații „au îndurat abuzuri fizice grave, inclusiv înfometare continuă, bătăi, arsuri cu fier galvanizat (branding), smulgerea părului, închiderea în camere închise cu o cantitate limitată de hrană și apă, fiind ținuți în izolare cu mâinile și picioarele legate și fiindu-le interzis accesul la baie, ceea ce i-a forțat să își facă nevoile pe ei înșiși”.

Raportul precizează că captivitatea „a fost concepută pentru a-i tortura psihologic pe ostatici, pentru a le distruge moralul și pentru a-i face mai ușor de controlat. Timpul petrecut în captivitate a fost marcat de traume intense: separarea familiilor, imobilizarea, transferurile arbitrare și frecvente și expunerea la alte violențe”.

Unii prizonieri, se spune în document, „au asistat la uciderea altor prizonieri, adâncindu-le și mai mult sentimentul de neputință și disperare. În captivitate, ostaticii au fost adesea supuși izolării, condițiilor sanitare precare, neglijării medicale severe, lipsei de somn, înfometării, abuzurilor sexuale, violenței, amenințărilor și spălării creierului prin mijloace media menite să le frângă spiritul și să îi facă supuși”.

Înfometare deliberată și hrănire excesivă înainte de eliberare

Potrivit raportului, „aproximativ jumătate dintre ostaticii întorși au descris că au fost înfometați în mod deliberat în timpul captivității. Aceștia au primit o dietă proastă, care a dus adesea la o foame care s-a agravat în timp. În plus față de alimentația inadecvată, aceștia au fost ținuți în spații întunecate, ceea ce a crescut riscul de deficiență de vitamina D”.

Ostatecii adulți au pierdut în medie între opt și 15 kilograme – 10-17% din greutatea lor corporală inițială – în timp ce în rândul copiilor captivi s-a înregistrat o pierdere medie de 10% din greutatea corporală, deși într-un caz extrem, o fetiță a pierdut până la 18% din greutatea sa.

Raportul precizează că, pe măsură ce se apropia acordul de încetare a focului de anul trecut, răpitorii au dat ostaticii mai multă mâncare și le-au furnizat haine noi, aparent în încercarea de a prezenta condițiile lor ca fiind mai bune decât erau.

„Cei care au primit alimente în exces înainte de a se întoarce în Israel au fost expuși riscului de sindrom de refulare și dezechilibre electrolitice, cum ar fi hipokaliemia, hipomagneziemia și hipofosfatemia, în special în rândul ostaticilor în vârstă. În cazurile cu antecedente medicale complexe, aceste tulburări electrolitice pot pune viața în pericol”, se arată în raport.

Practica a stârnit îngrijorare în rândul autorităților israeliene cu privire la pericolele pentru sănătate ale consumului excesiv de alimente imediat după o perioadă de înfometare. În special, autoritățile sunt îngrijorate de soarta ostaticilor rămași, care au fost ținuți în captivitate timp de peste 440 de zile. Sunt în curs de desfășurare eforturi pentru a finaliza o altă încetare a focului, mediată, pentru a elibera mai mulți ostatici, iar autoritățile se tem că răpitorii acestora ar putea încerca, de asemenea, să îi supraalimenteze înainte de o eventuală eliberare.

Problemele continuă chiar și după întoarcere

Chiar și după întoarcerea acasă, unii adulți și copii au suferit anxietate acută și atacuri de panică, precum și schimbări bruște de dispoziție care includ depresie extremă, se arată în raport.

„Chiar și cei care păreau puternici inițial au arătat dificultăți în adaptarea la realitate, uneori experimentând episoade disociative”, se arată în raport. „Unii ostatici întorși au avut anxietăți paranoide, temându-se de represalii împotriva celor dragi aflați încă în captivitate dacă ar vorbi despre experiențele lor”.

Unii au avut dificultăți în a pleca de acasă sau în a vorbi mai mult de o șoaptă, o reflectare a tăcerii pe care unii au fost obligați să o păstreze de către răpitorii lor. Unii au fost incapabili să se întoarcă la viața lor obișnuită, fie la serviciu sau la școală.

Foștii ostatici au avut dificultăți în a dormi noaptea, în timp ce unii, în special copiii, suferă de dureri puternice care nu au nicio explicație medicală. Unii ostatici au tulburări de alimentație, fie mâncând prea puțin, fie mâncând în exces. Unii copii ascund mâncarea.

Unii au raportat „coșmaruri severe și privare de somn, încercând să evite repetarea coșmarurilor. Unii au experimentat ruperea de realitate, luptându-se să accepte prezența lor în spitalul israelian ca fiind reală, mai degrabă decât un vis din captivitate. Au evitat tot ceea ce le amintea de experiențele traumatice, inclusiv anumite alimente”, se arată în raport.

Mulți ostatici întorși „experimentează teamă, neliniște, detașare emoțională și confuzie. Unora le era teamă să iasă din camerele lor, chiar și în zonele protejate ale spitalului”.

Medicii și psihologii care au întocmit raportul au remarcat faptul că ostaticii eliberați au declarat că nu se pot recupera complet atât timp cât știu că mai sunt și alții reținuți.

Unii au „vina supraviețuitorului”, simțindu-se responsabili pentru că au fost salvați în timp ce cei dragi lor rămân în Gaza.

Ministrul Sănătății, Uriel Buso, a declarat săptămâna trecută că acesta este „un raport semnificativ care descrie atrocitățile pe care le-au suferit ostaticii și dezvăluie lumii cruzimea dușmanilor cu care avem de-a face”.

„Mărturiile aduse aici sunt un semnal de alarmă pentru ca lumea să pună mai multă presiune pe Hamas și pe susținătorii săi pentru a-i elibera pe toți [ostaticii rămași] acum”, a declarat Buso.

Forumul familiilor ostaticilor și dispăruților a declarat că raportul prezintă „o realitate sumbră a abuzurilor fizice și a chinurilor psihologice” îndurate de ostatici. Acesta a îndemnat la un acord cuprinzător „pentru a asigura eliberarea imediată a tuturor ostaticilor”.