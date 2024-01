Actorul Jamie Dornan spune că „s-a ascuns” într-un refugiu rural după ce a fost „ridiculizat” din cauza primul film din seria Fifty Shades of Grey

Jamie Dornan a fugit într-un refugiu rural atunci când criticii i-au criticat interpretarea din Fifty Shades of Grey, a dezvăluit actorul. O casă goală – oferită ca refugiu de regizoarea sa, Sam Taylor-Johnson, și de soțul ei, actorul Aaron – i-a permis să evite „ridicolul” care a urmat lansării filmului în 2015, relatează The Guardian.

„M-am ascuns”, recunoaște el într-un interviu amplu și „foarte emoționant” în acest weekend.

Starul din succesele de televiziune The Tourist și The Fall îi spune lui Laverne, gazda emisiunii Desert Island Discs de la BBC Radio 4, că el și soția sa, interpreta și muziciana Amelia Warner, împreună cu primul lor copil, Dulcie, s-au ascuns până când reacțiile s-au stins. „Veneam după recenzii care îmi schimbau cariera pentru The Fall și nominalizări la Bafta și tot felul de nebunii… și apoi am fost adus doar în ridicol, aproape”, îi spune Dornan lui Laverne.

Succesul uriaș de box office al filmului a făcut de atunci să atenueze mult lovitura, recunoaște Dornan, în vârstă de 41 de ani, dar contrastul recepțiilor critice a fost greu de suportat. „Ei [soții Taylor-Johnson] ne-au lăsat să avem locul lor la țară și ne-am ascuns acolo pentru o vreme și ne-am izolat de lume pentru o vreme, iar apoi am ieșit pe partea cealaltă”, spune el.

Profitabilitatea filmului, care a avut încasări de peste 1 miliard de lire sterline și care se baza pe bestsellerul erotic al lui EL James, a însemnat că au fost puse rapid la cale continuări.

„A fost un lucru ciudat, pentru că apoi te gândești: „Ei bine, este un pic de ridicol aici, dar acum fac prin contract încă două dintre ele” – și știind că vor mai urma și alte critici”, spune Dornan. „Și chiar și acum, când tocmai am primit recenzii foarte elogioase pentru munca recentă, nu ar fi multe dintre ele care să nu menționeze Fifty Shades. O mulțime de recenzii sunt de genul: ‘Este grozav, dar ca să nu uităm, iată când nu a fost grozav’. Dați-ne o șansă!”

Actorul nord-irlandez îi spune lui Laverne că nu regretă că a acceptat rolul lui Christian Grey și explică faptul că este posibil să se fi întărit mai devreme din cauza morții mamei sale Lorna, asistentă medicală, când avea 16 ani, și a traumei pierderii a patru prieteni apropiați într-un accident rutier la scurt timp după aceea.

Străduindu-se să își stăpânească lacrimile, starul, care îl interpretează pe Pa în filmul Belfast al lui Kenneth Branagh, își amintește cum tatăl său, Jim, un renumit obstetrician care a murit în timpul pandemiei, i-a dat prima dată vestea bolii terminale a mamei sale, stând în mașina familiei după un meci de rugby, și cum surorile sale au continuat să îl ajute să treacă peste această pierdere. „Sunt oarecum recunoscător că mi s-a spus direct așa”, spune el. „Este un lucru amuzant. Uneori mă simt vinovat să spun asta, dar sunt multe lucruri pe care nu mi le amintesc despre ea. Nu te aștepți să ți se ia nimic din toate astea”.