Actorul Cillian Murphy spune că s-ar întoarce „cu plăcere” într-o nouă producție Peaky Blinders

Cillian Murphy, nominalizat la premiile Oscar și Bafta și unul dintre candidații la premiile pentru cel mai bun actor pentru interpretarea lui Robert Oppenheimer în filmul lui Christopher Nolan despre creatorul bombei atomice, a dezvăluit că ar reveni cu plăcere la rolul lui Thomas Shelby din Peaky Blinders, pe micul sau marele ecran, dacă i s-ar ivi ocazia, notează The Guardian.

„Dacă mai sunt mai multe povești de spus și dacă Stephen Knight livrează un scenariu așa cum știu că poate, atunci voi fi acolo”, a spus Murphy. „Adică, dacă vrem să îl vedem pe Tommy Shelby, în vârstă de 50 de ani, voi fi acolo. Hai să o facem”.

Vorbind cu Lauren Laverne despre impactul succesului asupra vieții sale în cadrul emisiunii Desert Island Discs de la BBC Radio 4 din acest weekend, carismaticul interpret din Cork a explicat, de asemenea, modul în care a abordat interpretarea lui Oppenheimer. Și-a dat seama, a spus el, că portretul „va fi, în cele din urmă, o sinteză a scenariului, a tuturor lucrurilor pe care le absorbisem despre el și apoi un element din tine însuți în el. Și apoi le pui pe toate în amestec și asta devine versiunea lui Chris și versiunea mea a lui Oppenheimer”.

Murphy își mărturisește, de asemenea, reticența de a apărea pe covorul roșu la evenimentele publice, înainte de rolul său proeminent în sezonul premiilor. „M-am luptat în trecut”, a spus el. „Dar poți alege să te bucuri de asta. Poți face această modificare în creierul tău. Serios, ai fi un idiot să nu te bucuri de ea. Doar să te lași dus de val”.

Din punct de vedere profesional, îi spune Murphy lui Laverne, emoțiile sale sunt mai mari pe un platou de filmare decât pe scenă, unde a început: „Distincția este că atunci când joci într-o piesă de teatru, păstrezi controlul, în măsura în care, dacă este o seară groaznică, știi că mâine poți să o repari. Dar în film, nu se poate repara.” De asemenea, liniștea de pe un platou înainte de a rosti o replică îl intimidează, a adăugat el.

Murphy, în vârstă de 47 de ani, vorbește, de asemenea, despre speranțele sale timpurii de a avea o carieră în muzică, lucru care aproape că s-a realizat atunci când trupei sale i s-a oferit un contract pentru cinci materiale discografice.

Dar părinții unora dintre membrii trupei s-au opus, așa că Murphy a trecut la actorie, obținând un rol în piesa Disco Pigs a lui Enda Walsh, înainte de a obține un rol care i-a schimbat cariera în filmul lui Ken Loach, câștigător al premiului Palme d’Or la Cannes în 2006, The Wind That Shakes the Barley. „Mi-a schimbat profund modul în care am abordat munca”, a spus el despre tehnica de improvizație a lui Loach.

Dar rolul care l-a făcut cunoscut, Shelby în serialul epic de televiziune al lui Knight despre gangsterii din Birmingham, nu i-a căzut din senin, a mărturisit Murphy: „Nu am fost alegerea evidentă din punct de vedere fizic. Nu știu dacă l-am convins pe Stephen în timpul întâlnirii, dar se pare că după aceea i-am trimis un mesaj în care îi spuneam: „Nu uita, sunt actor”. Și chiar cred asta. Cred că este de datoria noastră, ca actori, să ne transformăm în orice ne cere rolul.”