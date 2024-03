Activiștii Declic, petiție prin care solicită autorităților să respingă reînnoirea licențelor miniere pentru Roșia Montană și Certej

Activiștii civici Declic au lansat o petiție prin care cer autorităților române să respingă orice tentativă de reînnoire a licențelor miniere pentru Roșia Montană și Certej.

„Noi, semnatarii și semnatarele acestei petiții, apelăm cu fermitate și urgență la autoritățile române să respingă categoric orice tentativă de reînnoire a licențelor miniere pentru Roșia Montană și Certej”. Reprezentanții Declic arată că licențele actuale expiră în 24 iunie 2024, iar procesul de reînnoire trebuie inițiat cu trei luni înainte de către operatorii minieri, respectiv din martie.

„Licența pentru Roșia Montană a fost acordată, în 1999, companiei de stat Minvest, fără licitație. Un an mai târziu, a fost transferată, tot fără licitație, la compania privată Roșia Montană Gold Corporation (fosta Euro Gold Resources). La fel s-a întâmplat și cu cea pentru Certej. Reînnoirea acestor licențe ar perpetua ilegalitățile, dar și agonia în care sunt ținute cele două sate, la mila companiilor miniere. Acordarea acestor licențe, în secret, acum mai bine de 25 de ani a fost făcută în defavorea statului român. Drept dovadă stau încercările multiple de renegociere a redevențelor miniere din ultimii ani. În acest moment, statul roman are posibilitatea sa pună capăt unora dintre cele mai păguboase contracte pe care le-a avut România vreodată. Această afacere a băgat bani în buzunarele acționarilor la bursă, a distrus localități și amenință o țară cu falimentul. Ambele proiecte miniere propun utilizarea cianurii, o metodă extrem de toxică de extracție, cu consecințe devastatoare asupra mediului și sănătății umane. În plus, ambele proiecte sunt încă blocate în instanță, fapt ce subliniază lipsa viabilității lor economice și sociale. Singurul motiv pentru care Guvernul român ar prelungi aceste proiecte este pentru că negociază din nou, în secret, reluarea proiectelor miniere chiar dacă asta înseamnă încălcarea sentințelor judecătorești. Semnează și tu acum petiția pentru a pune frână iubitorilor de aur și cianuri! Fiecare semnătură contează”, transmit reprezentanții Declic.

Reamintim, statul român nu trebuie să plătească nicio despăgubire companiei Gabriel Resources în cazul Roșia Montană. Acesta este verdictul comunicat vineri seară Guvernului României de către Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Băncii Mondiale (ICSID). Verdictul este surprinzător, dat fiind că în ultimele săptămâni atât premierul, cât și ministrul Finanțelor au declarat că România se așteaptă să piardă procesul și au sugerat că despăgubirile pe care statul român ar urma să le plătească se ridică la 2 miliarde de euro. Decizia definitivă și executorie vine la capătul a aproape nouă ani de proces. România a fost reprezentată în acest proces de casa de avocatură românească Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP și firma elvețiană LALIVE SA.