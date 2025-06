Acțiune de alungare a urșilor în zona Șumuleu-Ciuc, unde se desfășoară pelerinajul de Rusaliile Catolice

Autorităţile din Miercurea-Ciuc, împreună cu Asociaţia de Vânătoare „Szilos”, cu care municipalitatea are contract, au organizat, vineri dimineaţa, o acţiune de alungare a urşilor din zona Şumuleu Ciuc, acolo unde sâmbătă are loc marele pelerinaj de Rusaliile Catolice, la care vor participa foarte multe persoane, transmite Agerpres.

Viceprimarul municipiului Miercurea-Ciuc, Bors Bela, a declarat pentru Agerpres că s-a reuşit alungarea unui urs, în zonă fiind confirmată prezenţa mai multor exemplare.

„Primăria Miercurea-Ciuc, împreună cu Asociaţia de Vânători ‘Szilos’, cu care avem contract, astăzi dimineaţă am făcut prima acţiune de alungare a urşilor din zona Şumuleu, din şaua Şumuleu. Acţiunea a avut succes, dat fiind faptul că am şi găsit un exemplar, care a fost alungat şi sperăm că nu va reveni până în ziua pelerinajului. În ultimele două săptămâni am avut nenumărate apeluri la 112, despre prezenţa urşilor, care s-au confirmat întotdeauna. Deci, vorbim de mai multe exemplare, doar aici, în zona Şumuleu. Vorbim de o ursoaică cu trei pui, o ursoaică cu doi pui, vorbim şi de urşi tineri care proaspăt au fost lăsaţi de mamă. Aceştia sunt obişnuiţi în continuare să umble la tomberoane, ursul fiind un animal oportunist, el întotdeauna caută soluţia cea mai uşoară pentru a se hrăni”, a declarat Bors Bela.

Acesta a adăugat că zona va fi monitorizată în continuare şi, dacă va fi nevoie, se va mai organiza o acţiune de alungare şi sâmbătă dimineaţă.

Bors Bela le-a recomandat pelerinilor, mai ales celor care ajung în zonă în cursul serii, să facă gălăgie, pentru a-şi anunţa prezenţa, chiar să se roage cu voce tare, punctând faptul că, de obicei, urşii ocolesc oamenii.

El a spus că este important ca, dacă cineva observă un urs, să sune imediat la 112, pentru ca echipa de intervenţie să acţioneze imediat.

„Avem probleme cu aceşti urşi tineri care au fost lăsaţi de mamă, fiindcă ei văd la un om o posibilă sursă de hrană, de aceea se apropie chiar ca un câine. Dar un lucru e sigur: cu ursul nu e de joacă! Chiar şi un urs tânăr, de trei ani, are gheare cât un deget de om şi primul lucru care trebuie făcut întodeauna este ca oamenii să sune la 112, ca echipa de intervenţie să poată veni şi acţiona. (…) Degeaba punem pe Facebook sau alte reţele de socializare, pentru că asta nu rezolvă cazul respectiv. (…) Să nu încerce nimeni să hrănească animalul sau să intervină, să lase în grija autorităţilor”, a arătat acesta.

Viceprimarul a mai spus că echipa de intervenţie se va afla în zonă şi în timpul pelerinajul, pentru a putea acţiona, în caz de nevoie.