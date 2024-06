Acționarii Tesla aprobă pachetul de remunerare de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a anunțat că acționarii grupului au votat „cu o largă majoritate” pentru aprobarea planului său de remunerare, într-un mesaj publicat miercuri seara târziu în Statele Unite pe rețeaua sa de socializare X, înainte de încheierea votului, scrie Le Figaro.

„Cele două rezoluții ale acționarilor Tesla au fost adoptate cu o largă majoritate!”, a scris Elon Musk, referindu-se la rezoluțiile de aprobare a planului său de remunerare de 56 de miliarde de dolari și la transferul înregistrării Tesla din Delaware în Texas.

Rezultatele oficiale ale votului nu au fost încă publicate.

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins!

♥️♥️ Thanks for your support!! ♥️♥️ pic.twitter.com/udf56VGQdo

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2024