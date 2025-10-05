Acordarea premiilor Nobel din acest an va avea loc între 6 și 13 octombrie, pentru 6 domenii

Acordarea premiilor Nobel va începe luni, 6 octombrie și va dura până pe 13 octombrie, potrivit website-ului oficial, iar instituțiile care acordă premiile au decis să anunțe deciziile privind premiile Nobel pentru 2025 după cum urmează:

FIZIOLOGIE SAU MEDICINĂ – luni, 6 octombrie, cel mai devreme la ora 11:30 CEST (Central European Summer Time)

Adunarea Nobel de la Karolinska Institutet, Wallenbergsalen, Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna

FIZICĂ – marți, 7 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST

Academia Regală Suedeză de Științe (Kungl. Vetenskapsakademien), Sala de ședințe, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

CHIMIE – miercuri, 8 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST

Academia Regală Suedeză de Științe, Sala de ședințe, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

LITERATURĂ – joi, 9 octombrie, cel mai devreme la ora 13:00 CEST

Academia Suedeză (Svenska Akademien), Börssalen, Källargränd 4, Stockholm

PACE – vineri, 10 octombrie, ora 11:00 CEST

Comitetul Nobel norvegian, Institutul Nobel norvegian (Norska Nobelinstitutet), Store Sal, Henrik Ibsens gate 51, Oslo

PREMIUL SVERIGES RIKSBANK ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE ÎN MEMORIA LUI ALFRED NOBEL – luni, 13 octombrie, cel mai devreme la ora 11:45 CEST

Academia Regală Suedeză de Științe, Sala de ședințe, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Detalii despre procesul de nominalizare:

În fiecare an, mii de membri ai academiilor, profesori universitari, oameni de știință, foști laureați ai Premiului Nobel și membri ai adunărilor parlamentare și alții sunt invitați să propună candidați pentru Premiile Nobel pentru anul următor. Acești nominalizatori sunt aleși astfel încât să fie reprezentate cât mai multe țări și universități posibil.

După primirea tuturor nominalizărilor, comitetele Nobel ale celor patru instituții care acordă premiile sunt responsabile de selecția candidaților.