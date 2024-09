A plouat în noua maternitate din Timișoara, construită cu 20 de milioane de euro și inaugurată luna trecută / Explicația constructorului: „După ce am identificat cauza, am trecut la remedierea situației”

Angajații noii maternități din Timișoara, inaugurată de Consiliul Județean Timiș pe 12 august, s-au trezit duminică seara, 15 septembrie, că plouă în clădire. Infirmierele și asistentele au folosit găleți pentru a aduna apa care s-a infiltrat prin acoperiș. Reprezentanții constructorului au explicat că problema a fost cauzată de înfundarea unui receptor de ape pluviale.

Incidentul a avut loc după ploi abundente în Timișoara, care au colmatat sistemul de scurgere.

A fost afectat holul de la etajul patru, fără să sufere activitatea medicală.

Constructorul a intervenit de urgență și a remediat problema pe cheltuiala proprie, clădirea având o garanție de cinci ani.

„Cel mai important este să identifici cauza. În inginerie, reparațiile se fac rapid. Odată ce am găsit diagnosticul, am trecut imediat la remedierea situației. Ce s-a întâmplat? Pe scurt, scurgerea pluvială era protejată cu geotextil pentru a preveni colmatarea cu pietrișul de pe terasa circulabilă. Debitul ploii de ieri a fost mai mare decât capacitatea de filtrare a geotextilului. Nivelul apei a crescut și a depășit limita hidroizolației, infiltrându-se între ferestre și structura de rezistență a clădirii. Infiltrațiile au apărut pe holul de la etajul patru, iar unele punctuale s-au manifestat și la etajul trei. Activitatea medicală nu a fost afectată, iar pacienții probabil nici nu au aflat de problemă. La o ploaie obișnuită nu am fi avut această situație. Acum pregătim terasa pentru a face față unor volume de apă și mai mari. Am trecut un test important și am găsit soluții pentru debite mari de apă”, a declarat pentru G4Media inginerul Laurențiu Stavrat, reprezentantul constructorului Erbașu SA.

Maternitatea a fost inaugurată pe 12 august, iar după o săptămână a primit primele paciente. Investiția în noua maternitate s-a ridicat la 20 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene printr-un proiect transfrontalier România-Ungaria.