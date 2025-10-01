A murit Giuseppe De Cecco, liderul companiei italiene care produce paste din 1886 / El a fost și președinte al clubului de fotbal Pescara / Avea 77 de ani, fabrica De Cecco se închide 2 zile

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Antreprenorul Giuseppe De Cecco care a relansat marca de paste în Italia și în străinătate înainte de a trece ștafeta fratelui său Filippo Antonio, a decedat la 77 de ani, anunță Curierul Italiei. El a dus Pescara Calcio în Serie A, iar compania își oprește activitatea timp de două zile.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Pentru a-i onora memoria și contribuția extraordinară pe care a adus-o companiei și teritoriului”, precizează compania, „grupul a decis să suspende toate activitățile începând de astăzi și pentru întreaga zi de mâine. Familiei De Cecco”, se încheie nota, „îi transmit sincere condoleanțe toți angajații și colaboratorii, uniți în memoria unui om care și-adedicat viața muncii sale, comunității sale și valorilor care disting compania noastră”.

Antreprenorul decedat miercuri a fost sufletul marii dezvoltări comerciale a grupului De Cecco, în Italia și în străinătate, până când a predat ștafeta fratelui său Filippo Antonio.

El este acum președinte și CEO al celei care este considerată una dintre cele mai importante fabrici de paste din lume în ceea ce privește cota de piață și veniturile.

Filippo Antonio a fost reconfirmat la conducerea companiei pentru încă trei ani, cu 23,6% din acțiuni și cu sprijinul altor membri ai familiei, printre care Giuseppe Aristide De Cecco.

„Don Beppe”, cum era cunoscut antreprenorul în Pescara, a fost și președinte al Pescara Calcio. Cu el echipa a obținut promovarea în Serie A în campionatul 2011-2012.

”O figură de mare importanță în istoria Delfino-ului’, scrie clubul, ‘datorită inițiativei sale Pescara Calcio a reușit să se ridice într-unul dintre cele mai întunecate momente din istoria sa. Fanii biancazzurra își vor aminti mereu de el cu afecțiune și recunoștință. Delfino Pescara 1936 și președintele Daniele Sebastiani transmit sincere condoleanțe familiei De Cecco”.