A murit actorul britanic Ian Gelder care l-a interpretat pe Kevan Lannister din Game of Thrones

Actorul britanic Ian Gelder, care l-a interpretat pe Kevan Lannister în serialul fantasy Game of Thrones, a murit la vârsta de 74 de ani, transmite News.ro.

Cariera actorului britanic s-a întins pe parcursul a zeci de ani şi a inclus roluri în Torchwood, His Dark Materials, Doctor Who, Snatch, The Bill şi multe altele.

Gelder a murit luni, la cinci luni după ce a fost diagnosticat cu cancer al căilor biliare, a anunţat soţul său şi colegul său actor Ben Daniels pe Instagram.

El a spus că Gelder a fost un „actor minunat” şi o „stâncă absolută” pentru el.

Daniels a adăugat că partenerul său de 30 de ani a făcut faţă „bolii sale îngrozitoare cu atâta curaj” şi că a încetat să mai lucreze pentru a avea grijă de el.

„A fost cea mai bună, cea mai generoasă, cea mai plină de spirit şi cea mai iubitoare fiinţă umană”, a scris Daniels.

„A fost un actor minunat, minunat şi toţi cei care au lucrat cu el au fost atinşi de inima şi lumina lui”, a adăugat el.

Gelder a apărut în cinci serii din Game of Thrones în rolul lui Kevan Lannister, iar cel mai recent a fost văzut într-un episod din serialul poliţist de epocă de la BBC One, Father Brown, la începutul acestui an.