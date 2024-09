„A început să se plângă de dureri acute de stomac”: Documente oficiale obținute de The Insider indică faptul că Navalnîi a fost otrăvit în închisoare

Publicația The Insider a obținut acces la sute de documente oficiale legate de moartea liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi în colonia penală din nordul îndepărtat al Rusiei, în data de 16 februarie 2024. Oficial, decesul lui Navalnîi a fost atribuit unor cauze naturale, iar Comitetul de Investigații al Rusiei a declarat în iulie că acest caz „nu are un caracter penal”. Cu toate acestea, conținutul documentelor aflate în posesia The Insider demonstrează că autoritățile ruse au eliminat în mod constant referirile la simptomele de care suferea Navalnîi – simptome care nu se potriveau cu cauza oficială de deces a statului rus. După cum confirmă experții medicali, aceste simptome indică în mod clar că Navalnîi a fost otrăvit, afirmă publicația citată.

O colecție de dosare aflată la dispoziția The Insider conține două versiuni ale unui document semnat de investigatorul rus Alexander Varapaev. Documentul în cauză se referă la decizia Comitetului rus de anchetă de a nu deschide un dosar penal în legătură cu moartea regretatului lider al opoziției. O primă versiune a documentului lui Varapaev descrie simptomele lui Navalnîi după cum urmează:

„La 16.02.2024, condamnatul A.A. Navalnîi a simțit o deteriorare bruscă a stării sale de sănătate în timp ce se afla în curtea de exerciții nr. 2 a EPKT [unitate de cazare unificată de tip celulă], despre care l-a informat pe ofițerul de serviciu al instituției, care l-a scos pe acesta din incinta curții de exerciții în incinta secției nr. 4 a EPKT.

„Acolo, condamnatul A.A. Navalnîi s-a întins pe podea și a început să se plângă de dureri acute în zona abdominală; a început ejecția reflexă a conținutului stomacului, a avut convulsii și și-a pierdut cunoștința, fapt care a fost raportat imediat personalului medical al unității corecționale.”

Simptomele descrise de Varapaev sunt în concordanță cu cele care ar fi fost de așteptat dacă Navalnîi ar fi fost otrăvit. Cu toate acestea, într-o versiune ulterioară (și finală) a aceleiași decizii, toate mențiunile privind durerile abdominale, vărsăturile și convulsiile au fost eliminate.

The Insider are la dispoziție un alt document important – un inventar al „obiectelor confiscate” luate de la locul morții lui Navalnîi. Lista include „mostre de vomă”, despre care documentul indică faptul că au fost prezentate pentru examinare. Cu toate acestea, nici faptul examinării și nici vărsăturile lui Navalnîi nu au fost raportate oficial vreodată.

Documentele confirmă spusele Iuliei Navalnaiaa, care a declarat că „în ultimele minute înainte de moartea sa, [Alexei] s-a plâns de dureri acute în stomac”. Cu toate acestea, concluzia oficială la care au ajuns autoritățile ruse a susținut că Navalnîi a murit din cauze naturale și că incidentul „nu are un caracter criminal”.

În august 2020, agenți FSB ruși l-au otrăvit pe Navalnîi folosind o variantă a agentului neurotoxic Novichok, care și-a făcut efectul în timp ce politicianul din opoziție se afla la bordul unui zbor de la Tomsk la Moscova. Simptomele sale au fost atât de grave încât avionul a aterizat de urgență la Omsk, unde cadrele medicale i-au salvat probabil viața lui Navalnîi, tratându-l cu antidotul chimic împotriva agentului neurotoxic Atropine. Cu toate acestea, versiunea oficială prezentată pentru a explica apariția simptomelor lui Navalnîi în avion a fost că pacientul a suferit pur și simplu de pe urma nivelului „scăzut de zahăr din sânge”.

Potrivit medicului de urgență Alexander Polupan, care l-a tratat pe Navalnîi în Spitalul Orășenesc nr. 1 din Omsk după otrăvirea cu Novichok în 2020, simptomele observate de cadrele medicale în cazul decesului lui Navalnîi în închisoare în 2024 nu se potrivesc cu diagnosticul declarat oficial:

„Cauza oficială a decesului – o tulburare de ritm cardiac – nu ar explica în niciun fel simptomele descrise în rezoluție: dureri abdominale acute, vărsături sau convulsii. Aceste simptome nu pot fi explicate decât prin otrăvire. Intervalul scurt dintre durerea abdominală și convulsii sugerează posibilitatea expunerii la un agent organofosforic, de exemplu – aceeași clasă de substanțe ca Novichok, dar în acest caz este posibil să fi fost aplicat intern.”

Alți medici intervievați de The Insider sunt de acord cu concluziile lui Polupan.

Alte dovezi, deși indirecte, ale utilizării unei substanțe otrăvitoare pot fi observate în reticența autorităților de a preda familiei cadavrul lui Navalnîi timp de mai multe zile după moartea acestuia, împreună cu refuzul lor de a permite o examinare independentă a probelor biologice.