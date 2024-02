Mama lui Navalnîi îi cere lui Putin să îi predea „fără întârziere” trupul fiului său, “pentru a-l putea îngropa în mod uman”

Mama lui Alexei Navalnîi i-a cerut președintelui Vladimir Putin să îi predea „fără întârziere” trupul fiului ei, într-o înregistrare video publicată marți, în condițiile în care echipa liderului opoziției acuză autoritățile că i-au ascuns rămășițele pământești pentru a acoperi „asasinarea” acestuia, potrivit agenției AFP.

„Fac apel la tine, Vladimir Putin, soluția la această problemă depinde doar de tine. Vă rog să mă lăsați să-mi văd în sfârșit fiul. Cer ca trupul lui Alexei să fie returnat fără întârziere pentru a-l putea îngropa în mod uman”, a declarat Liudmila Navalnaia, filmată nu departe de colonia penală din Arctica rusă unde fiul ei a fost închis și a murit pe 16 februarie.

Ludmila Ivanovna Navalnaya’s appeal to Vladimir Putin.

Alexei Navalny was murdered five days ago. His body has not yet been released to his family and friends. We demand the immediate release of Navalny’s body.

Support this demand. pic.twitter.com/o95mlBDkPt

— The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) February 20, 2024