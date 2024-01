„A fost o minune”. Cum a fost posibilă evacuarea în câteva minute a sute de pasageri dintr-un avion japonez în flăcări

Toţi cei 379 de pasageri şi echipajul au scăpat din aeronava Airbus A350 care a fost cuprinsă, marţi, pe aeroportul Haneda din Tokyo, de o minge de foc după ce s-a ciocnit cu un avion mai mic al Gărzii de Coastă, la scurt timp după aterizare. Cinci dintre cei şase membri ai echipajului avionului Gărzii de Coastă au murit, în schimb sutele de oameni din avionul Japan Airlines au fost evacuaţi la timp, în câteva minute. Mulţi spun că a fost vorba despre o adevărată minune, potrivit agenției news.ro.

Zborul JAL 516, un Airbus A350-900, a fost cuprins de flăcări la scurt timp după aterizare, când a lovit aeronava mai mică a Gărzii de Coastă, care se pregătea să livreze ajutoare în peninsula Noto, afectată de cutremur.

După ce căpitanul avionului comercial a reuşit să oprească aeronava în flăcări, cei 379 de pasageri, printre care opt copii, plus 12 membri ai echipajului au fugit din cabina plină de fum a avionului, alunecând pe toboganele gonflabile din partea din faţă a acestuia. În scurt timp, avionul a fost cuprins în întregime de foc, flăcările ieşind pe geamurile aeronavei.

A Japan Airlines plane was engulfed in flames after landing at Haneda Airport in Tokyo on Tuesday.There were 367 passengers and 12 crew members on board when the flight landed. pic.twitter.com/Yhl5gUH0xC

