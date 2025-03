A doua contestaţie vizând candidatura lui Călin Georgescu, depusă de un avocat: Am avut ca punct de pornire cazul Şoşoacă/ Nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate fiind o persoană cu o ideologie profund antisemită, profund homofobă, pro-antonesciană

Avocatul Bogdan Ionescu este a doua persoană care a contestat la Biroul Electoral Central candidatura lui Călin Georgescu, după rectorul SNSPA Remus Pricopie, afirmând că Georgescu „are declaraţii absolut şocante pentru orice persoană de bun simţ şi de bună credinţă”. Contestatarul candidaturii lui Georgescu a explicat că prin „ideologie profund antisemită, profund homofobă, pro-antonesciană” Georgescu încalcă limitele Constituţiei, iar astfel candidatura sa nu îndeplineşte „condiţiile de eligibilitate pe plan constituţional”, transmite News.ro.

„Am adresat o cerere BEC solicitând acestei instituţii să nu înregistreze candidatura domnului Călin Georgescu. Am mers pe nişte idei similare celor evocate de domnul profesor Pricopie şi în esenţă am apreciat că BEC are competenţa, îndrituirea, chiar obligaţia de analiza nu doar pentru candidatul Călin Georgescu, pentru orice alt candidat, dacă respectiva candidatură îndeplineşte condiţiile de eligibilitate pe plan constituţional”, a declarat Bogdan Ionescu vineri după amiază, într-o intervenţie la Antena 3

Acesta spune că interpretarea sa este aceea că BEC trebuie să acţioneze şi în spiritul Constituţiei, amintind că în hotărârea prin care s-au anulat alegerile se arată că BEC are obligaţia „de a analiza condiţiile de eligibilitate din punct de vedere al Constituţiei”.

„Am avut ca punct de pornire Decizia nr 2 din 2024 a Curţii Constituţionale, cazul Şoşoacă. Şi acolo Curtea Constituţională a analizat conduita şi declaraţiile publice ale candidatei Şoşoacă şi efectele acestei conduite şi declaraţi pe plan constituţional. În opinia mea – şi îmi asum deplin următoarele aformaţii– domnul Călin Georgescu nu îndeplineşte aceste condiţii de eligibilitate fiind o persoană nu numai cu un discurs, cu o ideologie profund antisemită, profund homofobă, pro-antonesciană. Elogiază criminali de război, bunăoară Ion Antonescu, elogiază criminali psihopaţi de genul Corneliu Zelea Codreanu, elogiază Mişcarea Legionară. Are nişte declaraţii absolut şocante pentru, spun eu, orice persoană de bun simţ şi de bună credinţă”, a declarat avocatul Bogdan Ionescu.

Întrebat dacă va contesta la Curtea Constituţională candidatura lui Georgescu, în situaţia în care aceasta va fi admisă de BEC, avocatul a răspuns: „Indubitabil, este deja pregătită”