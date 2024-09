63 de cabinete medicale din Capitală, cu o valoare estimată la 5,2 milioane de euro, scoase la licitaţie cu strigare / Au suprafeţe cuprinse între 10 şi 171 de metri pătraţi

Alte 63 de cabinete medicale din Bucureşti, cu o valoare de piaţă totală estimată la 5,2 milioane de euro, vor fi scoase la licitaţie cu strigare, a anunţat viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

„Am semnat astăzi documentaţia necesară pentru scoaterea la licitaţie a 63 de cabinete medicale, cu o valoare de piaţă totală estimată la 5,2 milioane de euro. Proiectul de hotărâre a obţinut toate avizele necesare şi urmează să fie introdus pe ordinea de zi a următoarei şedinţe de Consiliu.

Primele cabinete medicale ale primăriei au ajuns în proprietatea medicilor, după ce am deblocat această procedură în anul 2022. Am venit astfel în sprijinul celor care au nevoie de spaţii pentru desfăşurarea activităţii medicale. În acelaşi timp, am oferit utilitate unor spaţii neutilizate şi am generat venituri la bugetul local de peste 550.000 de euro”, a scris Stelian Bujduveanu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit sursei citate, cele 63 de cabinete se află în prezent în proprietatea Municipiului Bucureşti, în policlinici din toate sectoarele Capitalei şi au suprafeţe cuprinse între 10 şi 171 de metri pătraţi.

Stelian Bujduveanu a precizat că vânzarea cabinetelor se va face etapizat, prin proceduri publice transparente, la care pot participa toţi cei care se încadrează în cerinţele prevăzute de OUG nr. 68/2008.