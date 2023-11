40% dintre americani se tem să meargă singuri noaptea – cel mai mare procent din ultimele decenii (sondaj)

Potrivit unui nou sondaj de opinie, îngrijorarea americanilor cu privire la anumite infracțiuni a atins cel mai ridicat nivel din ultimele decenii, determinându-i să se izoleze de comunitățile lor, potrivit Miami Herald.

Această creștere a fricii survine în condițiile în care infracțiunile violente au scăzut la nivel național, în timp ce infracțiunile împotriva proprietății au crescut, potrivit FBI.

Frica de anumite infracțiuni a crescut vertiginos

Un sondaj Gallup recent a constatat că 28% dintre americani se tem frecvent sau ocazional că vor fi uciși, potrivit unui comunicat de presă din 16 noiembrie. Acesta este un nivel aproape record.

Sondajul Gallup a intervievat 1.009 adulți între 2 și 23 octombrie și are o marjă de eroare de plus sau minus 4 puncte procentuale.

Între timp, jumătate dintre adulții americani au declarat că se tem că mașina lor va fi furată sau spartă, 37% se tem că vor fi jefuiți și 32% sunt îngrijorați că vor fi atacați în timp ce conduc – valori aproape record.

În plus, marea majoritate a americanilor, 72%, se tem că vor fi victime ale furtului de identitate, potrivit sondajului.

Această teamă crescută a avut un efect negativ asupra vieții de zi cu zi a americanilor, determinându-i să-și limiteze activitățile obișnuite.

Patru din zece americani – cel mai mare număr din ultimele trei decenii – se tem să meargă singuri noaptea la mai puțin de un kilometru de casa lor, potrivit sondajului. Ultima dată când îngrijorările legate de acest aspect au fost atât de mari a fost în 1993, când criminalitatea la nivel național era aproape de un maxim istoric, potrivit unui raport din 2016 al Centrului Brennan pentru Justiție.

O treime dintre americani, 34%, au declarat că îngrijorările legate de infracționalitate îi împiedică să conducă în anumite zone din comunitățile lor, în timp ce 28% spun că aceste îngrijorări îi împiedică să participe la evenimente, inclusiv concerte, târguri și meciuri sportive.

Mai mult de un sfert, 28%, dintre cei intervievați au declarat că anxietatea legată de criminalitate i-a împiedicat să vorbească cu străinii.

Temerile nu sunt în concordanță cu datele privind criminalitatea

Aceste temeri sporite sunt în mare măsură în dezacord cu tendința de scădere a infracțiunilor violente din Statele Unite, potrivit datelor guvernamentale.

Conform FBI, infracțiunile violente din SUA au atins un nivel maxim în 1991, la un nivel de 758 de infracțiuni la fiecare 100.000 de persoane. De atunci, numărul a scăzut vertiginos, deși au existat creșteri ocazionale.

După o creștere relativ mică în cursul anului 2020, infracțiunile violente au scăzut din nou la nivelul de dinainte de pandemie, de 380 de infracțiuni la fiecare 100.000 de persoane în 2022, arată datele.

Infracțiunile împotriva proprietății, și anume spargerile, au urcat până la un total de 847.522 de infracțiuni în 2022. Dar, la fel ca infracțiunile violente, acestea au scăzut semnificativ de la un nivel maxim de peste 2,8 milioane de infracțiuni în 1990.

În timp ce vârfurile de infracționalitate urbană sunt „un motiv serios de îngrijorare”, potrivit Centrului Brennan pentru Justiție, „istoria arată că aceste tendințe nu semnalează neapărat începutul unui nou val de infracțiuni la nivel național și, chiar și cu aceste creșteri, ratele de criminalitate și de omor rămân aproape de minimele istorice”.

Cercetările au arătat că nu există nicio legătură între ratele criminalității și nivelul de îngrijorare cu privire la criminalitate, a declarat Barry Glassner, sociolog și autor al cărții „The Culture of Fear: Why Americans Are Afraid of the Wrong Things”.

Un factor care contribuie la creșterea nivelului de teamă este reprezentat de știrile de la televiziunile locale, a declarat Glassner.

„Dacă vă uitați la știrile locale de la televizor în aproape orice oraș din țară, aproape în orice seară, veți vedea povești înfricoșătoare despre criminalitatea din comunitatea dumneavoastră”, a spus el, menționând că aceste povești nu reflectă neapărat modele mai largi.

În plus, politicienii de stat și locali inflamează uneori preocupările legate de criminalitate pentru că este considerată o strategie de campanie câștigătoare, a spus Glassner.

„Recomandarea mea este să aflați faptele”, a spus Glassner. „Vedeți dacă, de fapt, criminalitatea este în creștere în comunitatea dumneavoastră sau dacă, în schimb, auziți multe despre incidente specifice care pot fi, de fapt, alarmante, dar care nu indică în niciun fel o tendință de care trebuie să vă faceți griji.”