Ziua Mondială Art Nouveau sărbătorită la Oradea: proiecții luminoase și video mapping pe palatele orașului

Ziua Mondială Art Nouveau va transforma în acest an oraşul Oradea într-o galerie vie, cu tururi ghidate, ateliere, concerte şi instalaţii luminoase fascinante, scrie ebihoreanul.ro

În Oradea evenimentele se organizează cu două zile mai devreme, pe 8 iunie, pentru că, fiind vorba de o zi de duminică, mai mulţi orădeni se vor putea bucura de programul bogat şi divers pregătit pentru ei…

Cei care vor să redescopere patrimoniul Art Nouveau al oraşului sunt invitaţi să participe la tururile ghidate diurne şi nocturne, cu plecare din faţa Palatului Vulturul Negru, anunţă organizatorii de la Fundaţia pentru Protejarea Monumentelor (Oradea Heritage). Acestea sunt programate între orele 10:30 şi 22, în limbile română, maghiară şi engleză, fiind necesară înscrierea prealabilă online. Formularele sunt disponibile pe pagina de Facebook Oradea Heritage.

Orădenii sunt tentaţi şi cu tururi în spaţii mai puţin accesibile din interiorul Palatului Vulturul Negru, programate la 11:30 şi 13, dar şi cu tururi foto pentru pasionaţi, organizate de fotograful Remus Toderici la orele 15, 17 şi 19 – toate cu plecare de sub cupola pasajului.

Tot pe 8 iunie, Casa Darvas-La Roche devine epicentrul activităţilor creative. În grădină, între orele 10 şi 18, are loc un atelier de ceramică cu artistul Vinicius Leş, urmat de un atelier de vitralii susţinut de Mara Vida (orele 11-13) în sala de conferinţe, şi un atelier de pictură cu Alexandra Comanici, desfăşurat pe pietonala Libertăţii între 16 şi 19.

Tot aici, de la ora 16, documentaristul Deodáth Zuh va susţine conferinţa cu titlul „Art Nouveau, un stil eclectic?”, iar de la ora 18 este programat vernisajul instalaţiei ceramice „All I Can See Are Ghosts”, semnată de artistul belgian Guillaume Slizewicz. Acesta va participa şi la o discuţie cu publicul, la ora 18:30.

De Ziua Mondială Art Nouveau, orădenii vor fi tentanţi şi cu evenimente atipice. Balconul Casei Kolozsváry (str. Iosif Vulcan nr. 2, colţ cu Republicii) va găzdui două concerte a capella susţinute de Corul Filarmonicii de Stat Oradea, la orele 13 şi 18, intitulate „Culoare şi ritm”.

Anul trecut, cu aceeaşi ocazie, artiştii Filarmonicii au susţinut cu mare succes recitaluri similare, însă atunci balcoanele Palatului Moskovits Miksa sunt cele care au devenit scene neconvenţionale.

De la ora 21, melodii de jazz interbelic vor răsuna în spatele Teatrului de Stat, într-un concert extraordinar susţinut de artista britanică Emma Smith (foto), care a cântat, de-a lungul carierei, alături de Michael Bublé, The Quincy Jones Orchestra, Jeff Goldblum, Bobby McFerrin & Gregory Porter şi Postmodern Jukebox.

După lăsarea nopţii, Oradea va deveni o scenă vizuală spectaculoasă. Între orele 22 şi 01, clădirile emblematice din centru se vor transforma în ecrane de lumină, culoare şi poveste.

Pe noua galerie din Piaţeta Independenţei se va vedea instalaţia şi spectacolul de lumini intitulat „Refracta”, pe faţadele caselor Adorján se vor vedea „Respiraţii gemene”, pe palatele învecinate de pe strada Republicii va fi proiectată instalaţia „Trio în culoare”, iar pe Liceul Ady Endre vor fi, de asemenea, proiecţii luminoase.

Vor fi şi show-uri de tip video mapping şi instalaţii interactive, anunţă Oradea Heritage. Pe Casa Poynár, din Piaţa Regele Ferdinand, se va vedea instalaţia interactivă „Perfolia”, iar pe clădirea Bazar (vitrinele fostului magazin DM) va fi proiectată instalaţia „Vitralium”. Palatul Casei Centrale de Economii (clădirea BRD) va găzdui proiecţii video mapping sub denumirea „Spectra Nouveau”, iar pe faţada Hotelului Parc va fi „Check-in cromatic”. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro