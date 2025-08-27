Ziua Independenței Republicii Moldova / Sunt așteptați președintele Franței, cancelarul Germaniei și prim-ministrul Poloniei / Concert cu Zdob și Zdub, Irina Rimeș și Carlas Dreams

Republica Moldova sărbătorește 34 de ani de independență. Cu această ocazie, în mai multe localități din țară vor fi organizate manifestații, scrie tv8.md.

Agitația cea mai mare va fi însă la Chișinău, unde sunt așteptați oaspeți de rang înalt: președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Seara, în PMAN va fi dat un concert grandios cu artiști autohtoni, iar pe scenă vor urca și cel trei lideri europeni pentru a-i felicita pe moldoveni.

Ziua Independenței va începe în mod tradițional cu depuneri de flori. La ora 9, Maia Sandu, Dorin Recean, Igor Grosu, dar și mai mulți miniștri vor depune flori la monumentul „Maica Îndurerată” de la Complexul Memorial Eternitate.

„Iar de la ora 10 conducerea țării împreună cu întreg cabinetul de miniștri, deputați, corpul diplomatic , Asociația Parlamentul 90, șefi ai autorităților publice vor depune flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt”, a menționat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.

La ora 16, 00, la Președenție sunt așteptați să ajungă președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.

„Cei trei lideri împreună cu președinta Maia Sandu vor susține declarații de presă la sediul Președinției, iar mai apoi se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței organizat în Piața Marii Adunări Naționale”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.

Cu ocazia vizitelor de rang înalt, autoritățile anunță că au fost luate măsuri sporite de securitate.

„Sunt luate absolut toate măsurile necesare în conformitate cu nivelul oficialilor care ne vizitează dar și cu amploarea evenimentelor pregătite. – Va fi monitorizat și spațiul aerian- Inclusiv vor fi folosite dispozitive fără pilot ca să asigurăm buna respectare a ordinii publice”, a afirmat ministra de Interne, Daniela Misail-Nichitin.

La ora 18.00, în Piața Marii Adunări Naționale va începe un concert. Pe scenă vor urca mai mulți artiști.

„Contrar la ceea ce am văzut pe Tiktok și alte platforme și rețele de socializare cu prezența unor artiști din întreaga lume, de această dată Guvernul este onorat să organizeze acest eveniment cu participarea artiștilor din Republica Moldova. Vorbim de Zdob și Zdub, Irina Rimeș, Magnat și Feoctist, Sataoshi și Carlas Dreams”, a menționat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.

Pentru organizarea concertului de Ziua Independenței, Guvernul a alocat din buget 6 milioane de lei. De ieri seara și până pe 28 august, traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală, în perimetrul dintre străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin va fi sistat. Polițiștii se află la fața locului pentru a fluidiza traficul rutier și a menține ordinea publică.