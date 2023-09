Ziaristul preferat al lui Biden, mesaj direct pentru președinte: Nu mai candidați în 2024!

Apelul unui ziarist

David Ignatius, în vârstă de 73 de ani, un editorialist în domeniul afacerilor externe de la Washington Post și care este cunoscut pentru romanele de spionaj de succes pe care le scrie, a publicat miercuri un articol cu titlul “President Biden should not run again in 2024” – Președintele Biden nu ar trebui să candideze din nou în 2024.

Editorialistul de la Washington Post se alătură astfel unei liste tot mai lungi de analiști și politicieni americani care îi cer președintelui Biden să se retragă și să nu caute realegerea la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a anului viitor, deoarece riscă ca, mergând înainte, “să-și anuleze cea mai mare realizare – care a fost aceea de a-l opri pe Trump.”

Ignatius – care se cunoaște cu Biden de peste 40 de ani – a scris că democratul și-a lansat candidatura la președinte în 2019 cu cuvintele “Luptăm pentru sufletul acestei națiuni” și, deși nu a fost evident la început pentru mulți democrați, “el a fost cel mai bun om care a purtat această luptă. A fost un militant genial, dar și perspicace, pentru restabilirea a ceea ce legiuitorii numesc ordine regulată.”

În opinia jurnalistului, Biden și-a construit o moștenire puternică de realizări în primii câțiva ani de mandat, el invocând aici revenirea Americii pe scena mondială – ziaristul menționează că liderul de la Casa Albă a reușit “echilibrul delicat de a ajuta Ucraina să lupte împotriva Rusiei fără a introduce America în război” – și victoriile legislative ale democraților.

Printre altele, crede editorialistul, Biden “l-a învins pe președintele Donald Trump la alegerile din 2020; a condus o respingere democrată a acoliților lui Trump la alegerile intermediare din 2022; Departamentul său de Justiție a urmărit în justiție în mod sistematic insurecția din 6 ianuarie 2021 pe care Trump a susținut-o și, acum, prin consilierul special Jack Smith, departamentul îl aduce pe Trump însuși în fața justiției.”

El a mai scris că Biden și-a îndeplinit angajamentul de a guverna de la centru, așa cum a promis în discursul de la inaugurare, în ianuarie 2021. “În concluzie, (democratul) a fost un președinte de succes și eficient,” a scris Ignatius.

“Dar nu cred că Biden și vicepreședinta Harris ar trebui să candideze pentru realegeri. Este dureros să spun asta, având în vedere admirația mea pentru mult din ceea ce au realizat,” a continuat Ignatius. “Dar dacă el și Harris candidează împreună în 2024, cred că Biden riscă să-și anuleze cea mai mare realizare – care a fost oprirea lui Trump.”

Ignatius a sugerat că vârsta lui Biden reprezintă un impediment pentru 2024, citând sondaje recente care arată că majoritatea alegătorilor cred că vârsta președintelui este o problemă atunci când vine vorba de a obține un al doilea mandat. Biden are 80 de ani și, dacă va câștiga cursa electorală de anul viitorr, ar avea 86 de ani la sfârșitul unui posibil al doilea mandat de președinte.

“Vârsta lui Biden nu este doar o figură de stil a celor de la Fox News; a fost subiectul conversațiilor avute de americani la masa în această vară,” crede analistul, care afirmă că aceasta este una dintre cele două vulnerabilități ale președintelui democrat.

Harris, o problemă

A doua problemă care îi dă dureri de cap lui Biden în perspectiva alegerilor din 2024 este vicepreședinta Kamala Harris, crede David Ignatius. “Ea este mai puțin populară decât Biden, cu un rating de aprobare de 39,5%, potrivit site-ului de sondaje FiveThirtyEight. Harris are multe calități lăudabile, dar simplul fapt este că nu a reușit să devină populară în țară sau chiar în cadrul propriului ei partid.”

Biden ar putea să încerce să aleagă un alt partener – cum ar fi primărița din Los Angeles, Karen Bass, sau șefa Departamentului de Comerț, Gina Raimondo. Ziaristul crede însă că renunțarea acum la Harris i-ar complica situația lui Biden și ar putea înstrăina femeile de culoare, un grup cheie, ceea ce l-ar face pe Biden și mai vulnerabil.

“Biden nu a fost niciodată bun să spună nu. Ar fi trebuit să reziste alegerii lui Harris, care a fost colegă cu fiul său iubit, Beau, când ambii erau procurori generali în statele lor. Ar fi trebuit să blocheze vizita în Taiwan a președintei Camerei Reprezentanților din acel moment, Nancy Pelosi, care a cauzat daune considerabile securității insulei. Ar fi trebuit să-l împiedice pe fiul său Hunter să se alăture consiliului de administrație al unei companii de gaze ucrainene și să reprezinte companii din China – și cu siguranță ar fi trebuit să reziste încercărilor lui Hunter de a impresiona clienții, punându-l pe tata la telefon.

Biden are o altă șansă să spună nu – pentru sine, de data aceasta – retrăgându-se din cursa din 2024. S-ar putea ca asta să nu îi fie firea lui Biden, dar ar fi o alegere înțeleaptă pentru țară,” crede editorialistul de la Washington Post.

“Timpul se scurge. Peste vreo lună, această decizie va fi definitivă. Va fi prea târziu pentru ceilalți democrați, inclusiv pentru Harris, să treacă prin testul alegerilor primare și să vadă dacă sunt calificați pentru conducerea prezidențială. În acest moment, nu există o alternativă clară la Biden – nici un înlocuitor șocant de evident care să aștepte momentul potrivit. Acesta ar putea fi hotărârea pentru Biden, că aparent nu mai este nimeni altcineva. Dar poate că va avea încredere în democrație pentru a descoperi o nouă conducere, ‘în arenă.’ Sper că Biden are această conversație cu el însuși dacă să candideze sau nu și că va ajunge la aceeași concluzie cu țara. Ar concentra campania din 2024. Cine este cea mai bună persoană care să-l oprească pe Trump? Aceasta a fost întrebarea când Biden a decis să candideze în 2019 și este încă și astăzi testul esențial al unui candidat democrat.”

Se pregătește ceva?

Biden si-a anunțat deja campania de realegere pentru 2024, iar el și consilierii săi nu au arătat niciun indiciu până în prezent că democratul are de gând să-și reconsidere decizia. Democratul și echipa sa au respins în mod repetat întrebările jurnaliștilor despre vârsta sa înaintată, susținând că palmaresul președintelui și capacitatea sa de a face treaba de zi cu zi vorbesc de la sine.

În public, liderii democrați influenți s-au mobilizat în spatele lui Biden în calitate de candidat al partidului pentru 2024, iar Comitetul Național Democrat (DNC) l-a susținut pe actualul mandat, înlăturând efectiv orice potențială provocare primară din partea altor candidați, așa cum sunt Marianne Williamson, autoare de cărți motivaționale și fostă consilieră spirituală a lui Oprah Winfrey, și Robert F. Kennedy Jr., un nepot al fostului președinte John F. Kennedy, un activist proeminent anti-vaccin, considerat de unii o amenințare reală pentru candidatura lui Biden.

Așa cum a scris însă și Axios, “apropiații lui Biden afirmă că (renunțarea la cursa pentru președinția SUA în 2024) nu este o conversație în capul lui sau în Casa Albă. Democrații nu s-au unit în jurul nimănui altcineva. Dar Ignatius a spus cu voce tare ceea ce puțini oameni îi vor spune președintelui.”

Iar apelul lui Ignatius nu poate fi ignorat, afirmă analiștii de peste ocean. Alături de Tom Friedman și David Brooks, alți doi editorialiști preferați de Biden, David Ignatius este o voce importantă a presei americane, având legături strânse cu liderii democrați de la Washington, care-i oferă informații în exclusivitate. Nu este de aceea de mirare că apelul său ar putea fi văzut, cred unele voci, ca semn că abandonarea de către Biden a cursei electorale pentru Casa Albă 2024 este nu doar posibilă, ci și iminentă.

Într-un material recent, vorbeam despre faptul că democrații americani sunt îngrijorați de cotele scăzute de aprobare ale președintelui Biden, exacerbate de preocupările larg răspândite cu privire la vârsta lui, de gafele publice frecvente și de problemele cognitive tot mai evidente. Așa cum a fost cazul conferinței de presă organizate recent în Hanoi, unde Biden a părut clar dezorientat, incoerent și le-a spus jurnaliștilor că “e timpul să merg la culcare,” înainte ca staff-ul său să îi taie microfonul, un moment considerat umilitor pentru președintele american.

Cele mai recente sondaje de opinie au alimentat speculațiile potrivit cărora fie Biden se va retrage de bunăvoie dintr-o cursă electorală în care (aproape) nimeni nu-l mai vrea candidat, fie formațiunea de stânga se va debarasa de el în următoarea perioadă pentru a avea șanse să păstreze Casa Albă și după scrutinul din toamna viitoare.

De exemplu, un sondaj de opinie Wall Street Journal publicat la începutul lunii septembrie a indicat că majoritatea alegătorilor americani cred că Biden este “prea bătrân pentru a candida la președinție.”

Sondajul a constatat că 73% dintre alegătorii înregistrați cred că afirmația potrivit căreia Biden “este prea bătrân pentru a candida ca președinte” îl descrie “foarte bine” sau “oarecum bine.” Doar 22% au spus că declarația îl descrie “nu prea bine” sau “deloc bine.”

Cel mai important semnal de alarmă a venit însă de la respondenții de stânga. Două treimi dintre democrați au spus că Biden era prea bătrân pentru a candida din nou. Acest lucru reconfirmă sondajele anterioare, care indicau că tot mai mulți democrați și independenți ce votează cu stânga vor un alt candidat în locul lui Biden.

Nu este de aceea de mirare discuțiile despre înlocuirea lui Biden cu un alt candidat democrat au căpătat amploare în ultima perioadă pe scena politică de la Washington, cu membri ai propriului partid, analiști și americani obișnuiți cerând, mai mult sau mai puțin vocal, o schimbare necesară în strategia electorală a Partidului Democrat.

De exemplu, congresmanul Dean Phillips, democrat de Minnesota, l-a îndemnat în mod repetat pe președintele Joe Biden “să dea mai departe torța” și a sugerat că alegătorii nu sunt dornici ca liderul de la Casa Albă să candideze pentru realegere, într-una dintre cele mai vocale apeluri pentru o alternativă la Biden la alegerile din 2024 din cadrul propriului partid.

La rândul lor, analiști diverși au cerut democraților să renunțe la Biden și la o echipă Joe Biden-Kamala Harris pentru 2024, vicepreședinta democrată fiind văzută de mulți ca un politician mediocru, o mașină de gafe, fără nicio realizare notabilă în perioada petrecută ca numărul 2 la Casa Albă.

În acest context, publicația The Hill a publicat recent o listă cu cinci alternative care ar putea fi îmbrățișate de Partidul Democrat pentru Casa Albă 2024 : vicepreședinta Kamala Harris, guvernatorul de California Gavin Newsom, secretarul de la Transporturi Pete Buttigieg, guvernatoarea Gretchen Whitmer (Michigan) și Alexandria Ocasio-Cortez, progresista care reprezintă New York-ul în Camera Reprezentanților.

Articolul lui Ignatius ar putea să fi venit cu binecuvântarea directă a liderilor Partidului Democrat sau, așa cum au sugerat ziariștii de dreapta de la FoxNews, chiar de la șefii FBI sau CIA care alimentează în mod regulat presa cu informații din culise. Materialul este cel mai recent – dar foarte probabil nu va fi ultimul – apel al elitelor liberale ca Biden să facă loc unui alt candidat pentru Casa Albă 2024.