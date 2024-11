De ce suținerea vedetelor de la Hollywood n-a ajutat-o pe Kamala Harris

Echipa Kamalei Harris a apelat din greu la vedetele de la Hollywood în eforturile ei de a a câștiga Casa Albă dar acest lucru nu a fost suficient, democrata pierzând în final în mod lamentabil cursa prezidențială în fața republicanului Donald Trump. Analiștii americani au încercat să explice de ce susținerea celebrităților, altădată o parte esențială a strategiilor de campanie din SUA, nu a avut succes în aceste alegeri.

Vedete pro-Harris

Kamala Harris a avut o serie de politici menite să-i ajute pe americanii din clasa muncitoare, de la promovarea creditului fiscal pentru copii, până la propuneri de a face casele mai accesibile și de a combate creșterea prețurilor de către corporații.

De exemplu, prin Agenda to Lower Costs for American Families, planul pe care s-a bazat Harris, democrata s-a angajat să introducă un nou credit fiscal pentru copii de până la 6.000 de dolari pentru familiile cu nou-născuți, să reducă taxele pentru familiile cu copii și să scadă costurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă.

Planul lui Harris a inclus o interdicție federală a creșterii prețurilor la alimente și produse de bază, despre care campania ei a spus că urmărea să împiedice marile corporații să exploateze pe nedrept consumatorii în timp ce generează profituri corporative excesive.

În calitate de președintă a Americii, Harris a promis că va îndruma Comisia Federală pentru Comerț să impună “sancțiuni aspre” companiilor care încalcă noile limite privind creșterea prețurilor.

“Știu că majoritatea companiilor creează locuri de muncă, contribuie la economia noastră și respectă regulile,” a declarat Harris în vară. “Dar unii nu fac asta, iar acest lucru pur și simplu nu este corect. Și trebuie să luăm măsuri atunci când se întîmplă asta.”

De asemenea, planul său cerea o serie de stimulente fiscale și alte măsuri pentru a încuraja construirea de case pentru cei care cumpără pentru prima dată locuințe și un credit de 25.000 de dolari pentru astfel de cumpărători. De asemenea, Harris urmărea să extindă asistența pentru închiriere, să interzică stabilirea prețurilor de închiriere și să împiedice firmele de pe Wall Street să cumpere case în cantități mari.

Vicepreședinta a cerut, de asemenea, construirea a trei milioane de noi unități locative pe parcursul a patru ani și un stimulent fiscal pentru constructorii de case care ridică locuințe pentru cei care cumpără pentru prima dată.

În afară însă de aceste propuneri care au vizat clasa muncitoare de peste ocean, campania ei s-a bazat masiv pe susținerea vedetelor de la Hollywood, de la suportul public anunțat de Taylor Swift până la o apariție în ultimele zile ale campaniei a lui Beyoncé, al cărei hit “Freedom” a fost folosit ca tema muzicală neoficială a campaniei lui Harris pentru Casa Albă.

Alte celebrități care au susținut-o pe Harris au fost Bruce Springsteen, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Jon Bon Jovi, Cardi B, Lady Gaga, Ricki Martin și George Clooney, acesta din urmă fiind cel care, în vară, după prestația dezastruoasă a președintelui Joe Biden în dezbaterea cu Trump a cerut, într-un material de opinie publicat de New York Times, retragerea liderului democrat octogenar din competiția pentru Biroul Oval.

În acest context, unii democrați au susținut chiar că folosirea celebrităților nu înseamnă obținerea de sprijin, ci este mai degrabă vorba de a atrage atenția.

“Angajamentul celebrităților este un avantaj pentru democrați, dar acele susțineri nu aduc voturi. Ele sunt bune doar pentru imagine,” a spus strategul democrat Jamal Simmons.

Până la urmă, nimic din toate astea nu a contat însă, a scris The Hill.

Harris a pierdut toate cele șapte state swing, iar Trump s-a impus de o manieră categorică, câștigând de asemenea votul popular, susținerea unor categorii demografice care votau în mod tradițional cu democrații (bărbații tineri, cei hispanici sau afro-americani) și obținând rezultate semnificative și în statele albastre, care sunt adjudecate de obicei de Partidul Democrat.

The Hill a scris că Washington a fost singurul stat din Uniune care s-a îndreptat spre Harris în comparație cu concursul prezidențial din 2020. De asemenea, Trump pare că a înregistrat unele dintre cele mai mari câștiguri ale sale în California, locul de reședință al multora dintre vedetele care au spijinit-o pe Harris, precum și în New York și New Jersey, locul de baștină al lui Springsteen.

O strategie greșită?

Înfrângerea brutală a lui Harris, combinată cu pierderea aproape certă a ambelor camere ale Congresului de la Washington, a făcut însă ca mulți democrați să pună sub semnul întrebării încrederea pe care stânga americană a pus-o constant în ultimele decenii pe susținerea celebrităților și dacă partidul a rupt legătura cu alegătorii din clasa muncitoare.

Numeroase voci democrate au spus de altfel că partidul trebuie să renunțe la fascinația sa față de celebritățile de la Hollywood și la ideea că acele susțineri ajută partidul.

“Cumva ne gândim că dacă Beyoncé este pe scenă, asta ne va rezolva toate problemele,” a spus un strateg democrat. “Ceea ce oamenii nu realizează este că de fapt (prezența vedetei) înrăutățește situația. Ea întărește această percepție că suntem partidul elitelor, că nu înțelegem prin ce trec oamenii din clasa muncitoare,” a spus sursa.

“Poziția lui Trump de a fi împotriva elitelor, iar susținătorii săi nu sunt elitişti și luptă împotriva elitiştilor – acel mesaj a rezultat din campania lui,” a spus Jennifer Brubaker, profesor asociat la University of Carolina de Nord Wilmington.

“Și acum aveți campania lui Harris, care este legată de aceste celebrități care sunt, de fapt, adesea considerate a fi elitiste. Iar asta, într-adevăr, doar a întărit o mare parte din mesajul (Trump) în acest sens,” a afirmat profesorul, care este autorul cărții “Celebrity and the American Political Process: Integrated Marketing Communication.”

De partea sa, senatorul Bernie Sanders (un independent din Vermont care votează de obicei cu democrații), deși nu a acuzat sprijinul celebrităților pentru erodarea sprijinului pentru democrați în rândul alegătorilor clasei muncitoare, a spus că partidul are în mod clar o problemă.

“Nu ar trebui să fie o mare surpriză că un Partid Democrat care a abandonat oamenii din clasa muncitoare descoperă că clasa muncitoare i-a abandonat,” a spus Sanders într-o declarație despre rezultatele alegerilor din Statele Unite de marțea trecută.

Înainte de ziua alegerilor, echipa de campanie a lui Harris a apărat decizia de a apela la vedetele de la Hollywood pentru un impuls electoral. Celebritățile, a afirmat campania într-un comunicat, servesc drept “voci de încredere pentru milioane de americani, care le ascultă muzica, îi urmăresc pe rețelele de socializare sau sunt inspirați în alt mod de ei.”

Strategia tabărei lui Harris a fost că celebritățile, “folosindu-și vocile pentru a expune miza acestor alegeri, vor încuraja și mobiliza și mai mult oamenii să meargă la vot.”

Această atitudine s-a dovedit până la urmă una complet greșită. Lucru remarcat de Mark Penn, fost consilier în campania prezidențială a lui Hillary Clinton din 2008, care a spus: “Alegătorii nu ascultă celebritățile de la Hollywood când vine vorba de vot… Majoritatea alegătorilor văd Hollywood-ul ca fiind grozav pentru divertisment, dar la fel de departe de preocupările lor când vine vorba de a vota.”

O opinie împărtășită și de Stephen A. Smith, unul dintre cei mai populari animatori de televiziune din SUA, care a spus la podcastul său că alegătorii se simt adesea deconectați de “greii de la Hollywood” care vorbesc despre politică.

“În cele din urmă, celebritățile care valorează sute de milioane, dacă nu miliarde – despre care majoritatea cetățenilor americani simt că sunt incredibil de detașați de modul lor de viață și de calitatea vieții lor – nu aveau de gând să scape făcându-i să se simtă vinovați să facă ceva diferit de ceea ce experiența lor spune că se întâmplă și ce ar trebui să facă în privința asta,” a spus Smith după ce a vizionat un clip cu faimoasa Oprah Winfrey, care a ținut un discurs la ultimul miting al lui Harris înainte de Election Day.

De partea sa, Glen Bolger, un republican realizator de sondaje, a spus și el că “alegătorilor le place întotdeauna când o celebritate îți întărește propria viziune prin susținerea candidatului pe care îl susții.”

“Dar asta nu înseamnă că schimbă decizia cuiva,” a adăugat el. “Dacă ești un susținător al lui Trump și o celebritate îl susține, ei bine, este o vedetă inteligentă, nu? Dacă ești un susținător al lui Trump și ei o susțin pe Kamala, ei bine, eu încă o să mă uit la filmul lor sau la concertul lor, dar nu le voi asculta sfaturile politice.”

William F.B. O’Reilly, un strateg republican, a spus că susținerile unor celebrități îi pot conduce pe alegători în direcția opusă.

“Susținerea celebrităților arată multe: ea spune că ești un liberal, un elitist și un progresist cultural,” a afirmat O’Reilly. “O susținere din partea lui Oprah sau Clooney este însă sărutul morții în mari părți ale țării acum.”

Iar Janice Min, directorul executiv al Ankler Media și fost președinte al The Hollywood Reporter și Billboard, a spus că, după ce a primit nominalizarea partidului, Harris s-a aliniat cu tipurile de vedete care pot stârni resentimentele americanilor din cauza că au mai mulți bani au decât majoritatea concetățenilor lor – și în timpul unor alegeri în care majoritatea alegătorilor au citat economia ca principală preocupare.

“(Harris) nu a putut obține aprobarea sindicatului Teamsters, dar a primit aprobarea de la Hollywood”, a spus Min. “Acesta a fost un mesaj dur pentru mulți alegători.”

Showman-ul Trump

De partea sa, Donald Trump a apelat și el la vedetele de la Hollywood, dar majoritatea dintre acestea nu fac parte din așa-numita A-list.

The Hill a scris că republicanul cunoaște valoarea unei celebrități, după ce a fost în lumina reflectoarelor timp de decenii, ca om de afaceri de succes în New York și ulterior ca gazda emisiunii TV The Apprentice.

Dar numele mari pe care s-a sprijinit în campania electorală recent încheiată nu reprezentau Lista A a celebrităților de la Hollywood. De asemenea, vedetele pe care le-a invitat la Convenția Națională Republicană sau în campania electorală, de la Hulk Hogan la Kid Rock, nu păreau să reprezinte elita.

“Nu avem nevoie de o stea pentru că avem o politică,” a spus Donald Trump, care s-a străduit să obțină sprijinul numelor mari de la Hollywood în timpul campaniei sale, fără însă prea mult succes.

Deseori, democrații și-au batut joc de susținerile celebrităților pro-Trump, argumentând că cei care îl susțin pe candidatul republican sunt “vedete expirate” sau cu “opinii extreme.” Totuși, în cele din urmă, acest lucru ar fi putut fi cel care a fost în avantajul lui Trump la urne.

Susținerea sa finală, luni seară, chiar înainte de ziua alegerilor, a venit de la podcasterul Joe Rogan, care este urmărit în mare măsură de bărbați, cel mai important grup demografic vizat de Trump.

“The Joe Rogan Experience” este cel mai popular podcast din Statele Unite, conform datelor de la Edison Research, cu 56% dintre ascultătorii săi cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani, 81% dintre ei bărbați.

Apariția sa de trei ore în podcastul lui Joe Rogan a strâns 40 de milioane de vizualizări pe YouTube într-o săptămână – de peste două ori audiența combinată a emisiunilor de știri de la așa-numitele Big 3 – posturile de televiziune ABC, NBC, CBS, și peste 65 de milioane de vizualizări combinate pe diferitele canale unde a fost difuzat.

Când Newsweek a întrebat tabăra lui Trump de ce a fost de acord cu interviul în emisiunea lui Rogan, consilierul de campanie Alex Bruesewitz a răspuns că “interacțiunea cu podcasteri precum Joe Rogan le permite oamenilor să vadă latura umană a președintelui Trump – cea pe care mass-media nu o va acoperi în mod deliberat.”

Iar lipsa unor vedete de primă clasă în tabăra republicanului nu pare să fi fost așa de serioasă. În cele din urmă, așa cum a scris New York Times, “cea mai mare celebritate implicată în alegerile prezidențiale din 2024 a candidat pentru o funcție” – Donald Trump însuși. Publicația l-a descris pe acesta drept “o vedetă enormă și un animator desăvârșit: carismatic (cel puțin pentru susținătorii săi), omniprezent și cu o armată de fani care include o majoritate confortabilă de alegători americani… cu instinct de mare showman; el este, pe scena noastră națională, de nebătut. Când ai asta, cine are nevoie de A-listers care să garanteze pentru tine? Poate că Trump știa că vedetele de pe A-list ar fi atras prea multă atenție de la el – sau poate că are un al șaselea simț pentru starea de spirit națională.”

Revenind la strategul democrat citat de The Hill, acesta a spus: “Ne-am bătut joc de cealaltă tabără și am spus: Noi îi avem pe Bruce și Jon Bon Jovi și pe Lady Gaga și Pink. Si voi pe cine îi aveți? Pe Hulk Hogan și Kid Rock?’ Și credem că acest lucru atrage alegătorii.”

“Este o glumă,” a adăugat sursa.

Puterea și influența vedetelor poate ajuta să atragă atenția și să dea un impuls strângerilor de fonduri – dar se poate întoarce și împotriva candidaților, atunci când alegătorii au sentimentul că candidații se bazează pe celebritățile de pe covorul roșu și uită de americanii obișnuiți.

În sfârșit, rezultatele alegerilor recente i-ar putea face pe democrați să-și regândească planurile pentru 2028, inclusiv modul în care se raportează la vedete.

În acest context, The Hill a spus că este puțin probabil ca susținerile celebrităților să dispară.

În primul rând, este puțin probabil ca vedetele faimoase să rămână tăcute în timpul sezonului electoral sau în timpul președinției lui Trump.

În timp ce ani de zile mulți artiști au ales să nu-și supere fanii vorbind despre politică, ascensiunea la putere a lui Trump în 2016 – și o mare parte a opoziției de la Hollywood față de el – a marcat o schimbare semnificativă în lumea showbiz-ului din America.

În timp ce vedetele de film, cântăreții și alți jucători grei de la Hollywood nu vor înceta să se implice politic, experții spun că echipele de campanie ar putea regândi modul în care se raportează la cei bogați și celebri. De exemplu, candidații ar putea apela la celebrități în moduri mai strategice, cum ar fi prin campanii ale acestora de a încuraja eforturile de a ieși la vot și concentrându-se pe problemele care sunt în atenția alegătorilor.

Strategul democrat citat de The Hill s-a referit ca exemplu la mitingul lui Barack Obama din ajunul alegerilor din 2008, când mii de susținători au venit să-l vadă, fără prezența vizibilă a unei celebrități.

“Acesta ar trebui să fie standardul de aur,” a spus strategul. “Să revenim la rădăcinile noastre.”

Deocamdată însă, alegătorii americani par că au respins-o nu doar pe Kamala Harris, dar și garnitura de vedete care a susținut-o. Pe pagina de Instagram a lui Beyoncé, un comentator a rezumat acest lucru. “America este obosită,” a scris Albert Pennachio, un alegător independent care locuiește în Statesville, Carolina de Nord. “Și nu ne mai interesează ce cred celebritățile.” (https://www.instagram.com/p/DCAlgG1y015/?img_index=13)

Surse: Reuters, The Hill, AP, E! Online, New York Times, Deadline, Euronews, Newsweek, edisonresearch.com, YouTube, Instagram, X