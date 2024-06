Zi decisivă pentru coaliție: azi expiră ultimatumul dat de PSD ministrului liberal Predoiu pentru organizarea prezidențialelor în septembrie

Astăzi expiră ultimatumul dat marți de Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, care a spus că ministrul de Interne Cătălin Predoiu (PNL) trebuie să inițieze vineri cel târziu hotârărea de guvern pentru organizarea alegerilor prezidențiale pe 15 septembrie sau 29 septembrie.

Guvernul are programată o ședință la ora 9.00 și e de așteptat ca premierul Marcel Ciolacu să deschidă discuția despre organizarea prezidențialelor, subiectul care a ridicat temperatura în coaliție și a dus la primele atacuri frontale între cei doi lideri de partid.

Joi, Marcel Ciolacu a lansat joi primul atac dur la Nicolae Ciucă și a declarat că ”onoarea nu poate fi doar pe panouri”, cu referire la campania de imagine a șefului PNL cu panouri având mesajul ”Un ostaș în slujba țării”. Ciolacu a adăugat că PNL vrea să schimbe regulile jocului, critică pentru liberalii care vor să modifice data alegerilor prezidențiale. E pentru prima oară când șeful PSD lansează un atac dur la adresa lui Nicolae Ciucă, cu care a fost într-un parteneriat politic în ultimii trei ani.

Întrebat dacă a fost stabilită o dată pentru ședința coaliției PSD-PNL pe tema datei alegerilor prezidențiale, Ciolacu a spus: ”Nu am stabilit ședința de coaliție. Este evident că PNL vrea să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeași nu are rost să facem coaliție. Trebuie să facem o distincție clară între prim-ministru și președinte PSD. Nu sunt doar două partide care sunt competitori politici în România. Eu am ieșit ca premier și am anunțat un calendar, pentru ca toate partidele să se organizeze în funcție de acest calendar. Eu am propus 1 septembrie, domnul Ciucă 15 septembrie, așa cum tot dânsul a venit apoi cu 29 septembrie, iar acum văd că vrea altă dată”.

În replică, Nicolae Ciucă a reacționat pe facebook și a declarat că trebuie să ”discutăm pe bază de principii, pe bază de reguli, nu pentru a face în așa fel încât să respectăm agenda personală a liderilor PSD”.

Ulterior, PSD a lansat joi seară două noi atacuri la adresa lui Nicolae Ciucă, președintele PNL. Sorin Grindeanu și Mihai Tudose au publicat dovezi că PNL a fost de acord cu organizarea alegerilor prezidențiale în septembrie.

Sorin Grindeanu a ironizat sloganul de campanie al lui Ciucă, ”Un ostaș în slujba țării”, și l-a transformat în ”Un poznaș în slujba țării….”. Prim-vicepreședintele PSD a publicat pe contul său de facebook un document intern al PNL din 3 martie: o decizie a Biroului Politic Național al PNL de organizare a alegerilor prezidențiale în 15 septembrie și 29 septembrie.

Mihai Tudose, alt greu al PSD, a postat și el un clip datat 2 iunie în care Nicolae Ciucă spunea la Digi24 că alegerile prezidențiale vor fi organizate în septembrie.

PNL a ripostat prin Florin Roman, care a reînviat sloganul ”PSD Ciuma Roșie” într-o postare pe facebook: ”Atacurile suburbane ale domnului Ciolacu la adresa PNL reprezintă o jignire la adresa celor 2,5 milioane de români care au votat PNL. Vom răspunde acestor trufași și aroganți lideri PSD, care nu fac decât să ne reamintească de Liviu Dragnea și “ciuma roșie”!”

Context

Cele două partide au convenit în luna martie să comaseze alegerile locale cu cele europarlamentare și să organizeze alegerile prezidențiale în luna suptembrie, după cum au declarat la acel moment ambii președinți de partid.

Ulterior însă, imediat după alegerile locale și europarlamentare, Nicolae Ciucă și alți lideri PNL au refuzat să mai accepte organizarea în septembrie a alegerilor prezidențiale. Ei au invocat suprapunerea alegerilor peste începerea anului școlar, dar și faptul că o campanie electorală pe timpul verii ar fi ineficientă.