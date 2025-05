Zelenski susține că Rusia pregăteşte noi operaţiuni ofensive: „Sunt sigur că serviciile de informaţii ale partenerilor noştri deţin, de asemenea, aceste informaţii, este important ca acestea să nu închidă ochii”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat luni seara, în discursul video către naţiune, că, potrivit informaţiilor obţinute de serviciile secrete, Rusia pregăteşte noi operaţiuni ofensive, transmite News.ro.

„Am avut o întâlnire astăzi. Au existat rapoarte ale serviciilor de informaţii, foarte amănunţite. În general, despre situaţie: războiul şi intenţiile Rusiei, capacităţile trupelor ruse şi complexul lor industrial, precum şi capacitatea noastră de a pune presiune pe Rusia şi de a-i perturba planurile. Putem vedea din informaţiile pe care serviciile noastre de informaţii le colectează şi din datele din surse deschise că Putin şi anturajul său nu intenţionează să pună capăt războiului – nu există nicio dovadă că se gândesc serios la pace şi că se gândesc serios la diplomaţie. Dimpotrivă, există multe dovezi că pregătesc noi operaţiuni ofensive”, a declarat preşedintele ucrainean.

Zelenski a mai spus că este convins că şi agenţiile de informaţii partenere au astfel de informaţii, că văd astfel de fapte şi a subliniat că este important ca acestea să nu închidă ochii şi să raporteze către superiori.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri că Rusia va prezenta Ucrainei un proiect de memorandum pentru un acord de pace de îndată ce schimbul de prizonieri de război va fi finalizat. Între timp, schimbul de prizonieri a avut loc, dar Rusia a lansat cel mai amplu atac cu drone din cei peste trei ani de război, ceea ce a atras nemulţumirea preşedintelui american Donald Trump, care a afirmat că Vladimir Putin „ a înnebunit”.

Luni, Kremlinul a declarat că afirmaţia preşedintelui american Donald Trump potrivit căreia Vladimir Putin „a înnebunit complet” ar putea fi cauzată de „o supraîncărcare emoţională”. Kremlinul a dat asigurări, pe de altă parte, că îşi continuă „activităţile serioase” în ceea ce priveşte redactarea unui memorandum cu propunerile sale pentru un posibil acord de pace cu Ucraina, după ce a fost acuzat de occidentali că trage de timp. „Proiectul rus al memorandumului nu a fost încă prezentat”, a confirmat luni reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Lucrările continuă. Este un proiect serios, un proiect de document serios, care necesită verificări şi pregătiri atente”, a argumentat el.

„Rusia se bazează pe continuarea războiului. Iar acesta este un dispreţ flagrant faţă de toţi cei din lume care doresc pacea, care încearcă să facă diplomaţia să funcţioneze”, a afirmat luni seara Volodimir Zelenski. „Singurul lucru de care avem nevoie acum sunt concluzii absolut oneste şi o presiune comună adecvată asupra Rusiei”, a mai spus el.

Zelenski a subliniat că atacurile ruseşti devin din ce în ce mai îndrăzneţe şi au loc pe scară largă în fiecare noapte. „Mai mult de 900 de drone de atac împotriva Ucrainei în trei zile, plus balistică, plus rachete de croazieră – acest lucru nu are sens din punct de vedere militar, dar este o alegere politică evidentă – alegerea lui Putin, alegerea Rusiei – alegerea de a continua să lupte şi să distrugă vieţi”, le-a spus Zelenski compatrioţilor.

În acelaşi timp, preşedintele a insistat asupra necesităţii a noi sancţiuni asupra Rusiei, mesajul său fiind îndreptat în special către Statele Unite.

„Am avut recent o întâlnire la Istanbul. Acum se presupune că ruşii scriu propuneri pentru un memorandum de pace. Au petrecut mai mult de o săptămână pe această temă. Ei vorbesc mult despre diplomaţie. Dar atunci când, în mijlocul acestei situaţii, există atacuri ruseşti constante, omoruri constante, asalturi constante şi pregătiri pentru noi ofensive, acesta este un diagnostic. Rusia merită o presiune la scară largă – tot ceea ce se poate face pentru a limita capacităţile sale militare. Le mulţumesc tuturor celor din lume care înţeleg acest lucru. Sancţiunile noi şi puternice împotriva Rusiei – sancţiuni din partea Statelor Unite, sancţiuni din partea Europei şi a altor persoane din lume care doresc pacea – vor asigura că Rusia nu este doar forţată să înceteze focul, ci şi forţată să respecte – toţi trebuie să respecte lumea. Putin trebuie să înceapă să-i respecte pe cei cu care vorbeşte. Până acum, el se joacă doar cu diplomaţia şi diplomaţii. Acest lucru trebuie neapărat să se schimbe”, a subliniat Zelenski.

El a anunţat, totodată, că a dat instrucţiuni forţelor ucrainene să crească semnificativ producţia de drone interceptoare. „Vom atrage mai multe fonduri de la partenerii noştri în acest scop. Pregătim ştirile relevante. De asemenea, am dat instrucţiuni să furnizăm finanţare separată pentru programul nostru ucrainean de rachete balistice pentru a accelera producţia de rachete”, a spus Zelenski.