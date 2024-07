Zeci de monede din aur și argint, găsite într-o pădure din Gorj / ”Niște mamuți de monede, între 26 și 32 de grame fiecare” / Tezaurul fost predat autorităților

Mihai Radu Drăgan, din Turceni, arheolog în timpul liber, a descoperit într-un vas de ceramică zeci de monede din aur și argint. Bărbatul a folosit un aparat de detecție, iar cele 62 de monede descoperite au fost predate luni Direcției Județene de Cultură Gorj, anunță Gazeta de Sud.

„La detecție pe un deal, într-o pădure, lângă o culme: un semnal. A ieșit o monedă de argint mai întâi, am verificat groapa și mai erau. Am continuat să sap și tot ieșeau monede, păreau a fi de bronz, și fragmente de ceramică. Atunci mi-am dat seama ce găsisem de fapt. (…) Acasă am pus la curățat totul și atunci am observat ca nu era nimic de bronz, totul era de argint. Niște mamuți de monede, între 26 și 32 de grame fiecare. Apoi am luat fâșicul. Aveam o bănuială ce ar putea fi înăuntru: ce ar avea tratatament preferențial într-o ulcică cu arginți?

Era legat cu o ață tot de cânepă, avea și fundița și fundița s-a desfăcut, firul ce pare așa de fragil a rămas întreg după ce a stat peste două veacuri în pământ ăsta a fost cel mai fascinant moment din întreaga aventură. Înăuntru, asa cum bănuiam, erau 5 bănuți de aur”, a declarat gorjeanul.