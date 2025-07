Zalando răspunde interesului crescut pentru sport și dezvoltă categoria dedicată în România / Alergarea, fotbalul și fitnessul domină preferințele sportive ale românilor, arată un studiu

Zalando anunță consolidarea categoriei Sport pe piața din România, ca parte a strategiei sale de dezvoltare pe segmentul de lifestyle. Compania răspunde astfel unei creșteri a interesului românilor pentru activități fizice și pentru achiziția de echipamente sportive.

Potrivit unui studiu realizat de Zalando în patru piețe din Europa Centrală și de Est (România, Polonia, Cehia și Croația), peste 85% dintre românii cu vârste între 18 și 55 de ani care au achiziționat articole sportive în ultimele șase luni sunt activi fizic.

82% dintre respondenți afirmă că fac sport de cel puțin două ori pe lună, iar 76% o dată pe săptămână. 68% și-au intensificat ritmul antrenamentelor în ultimele luni.

Românii cheltuie, în medie, 1.214 RON (aproximativ 239 EUR) pe echipamente sportive (îmbrăcăminte și încălțăminte) la fiecare trei luni, ceea ce plasează România pe locul al doilea în regiune, după Cehia (1.245 RON). În Polonia media este de 955 RON, iar în Croația de 1.184 RON.

Datele arată că 24% dintre respondenții români achiziționează produse sportive cel puțin o dată pe lună, 40% o dată la trei luni și 28% o dată la șase luni.

Părinții din România investesc, în medie, 985 RON (aproximativ 194 EUR) per copil, la fiecare șase luni, pentru articole sportive.

80% dintre aceștia preferă să cumpere pentru întreaga familie de la același comerciant. 88% dintre copii practică activități sportive, cele mai populare fiind fotbalul (33%), alergatul (25%), înotul (19%) și dansul (17%).

În România, cele mai practicate sporturi sunt alergatul (33%), fotbalul (26%) și fitnessul (23%). Motivele principale pentru care românii aleg să facă sport sunt menținerea formei fizice (45%), sănătatea mintală (38%), aspectul fizic (25%) și pierderea în greutate (25%).

Zalando a lansat în cadrul categoriei Sport mai multe hub-uri tematice pentru activități precum alergare, ciclism, yoga, fotbal și activități outdoor.

Aceste spații includ selecții de produse, videoclipuri informative, precum și conținut realizat împreună cu branduri, influenceri și sportivi. Printre colaborările recente se numără un livestream cu fotbalistul Thomas Müller și o sesiune organizată împreună cu Nike în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris.

Pe segmentul de alergare, Zalando observă o creștere a cererii pentru modele de încălțăminte premium cu prețuri de peste 100 EUR.

La nivel european, aceste modele generează peste 70% din vânzările de pantofi de alergare pe platformă, față de sub 35% în 2021. Printre brandurile populare se numără Asics, Hoka, New Balance, On, Nike, Adidas și Saucony.

În ceea ce privește criteriile de achiziție pentru părinți, cel mai important este raportul calitate-preț (40%), urmat de calitatea produselor (37%) și confortul (36%).

Zalando are în prezent peste 52 de milioane de clienți activi la nivel european și își propune să transforme platforma dintr-un spațiu de comerț electronic într-o destinație de lifestyle. Categoria Sport este una dintre principalele direcții de creștere ale companiei în regiunea CEE.