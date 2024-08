Yahya Sinwar numit lider Hamas. El este arhitectul atacului terorist din 7 octombrie 2023 din sudul Israelului care a declanșat războiul din Gaza, cunoscut ca un lider brutal și calculat

„Mișcarea de Rezistență Islamică Hamas anunță selectarea comandantului Yahya Sinwar ca șef al biroului politic al mișcării, succedându-i comandantului martir Ismail Haniyeh, fie ca [Dumnezeu] să aibă milă de el”, a afirmat organizația teroristă Hamas într-o scurtă declarație, citată de Al Jazeera.

Sinwar a fost ales de Consiliul Shura al Hamas, format din 50 de membri, un organism consultativ compus din oficiali aleși de membrii Hamas în patru capitole: Gaza, Cisiordania, diaspora și prizonierii de securitate din închisorile israeliene.

El este considerat de Israel drept strategul din spatele atacului comis de Hamas la 7 octombrie în interiorul teritoriului israelian, în care au fost ucise peste circa 1.200 de persoane și alte circa 250 au fost luate ostatice.

Riposta militară a Israelului care continuă și în prezent a dus la moartea a aproape 40.000 de palestinieni în Gaza, potrivit ministerului sănătății controlat de Hamas.

Sinwar îl înlocuiește în funcție pe Haniyeh după asasinarea acestuia săptămâna trecută la Teheran într-un atentat nerevendicat dar atribuit practic cu certitudine Israeluluiș

Lider al Hamas în Gaza din 2017, Sinwar a fost condamnat în 1989 pentru că a condus răpirea și uciderea a doi soldați israelieni, precum și a patru palestinieni pe care îi suspecta că ar fi cooperat cu Israelul. A primit patru condamnări pe viață, dar a fost eliberat după 22 de ani, ca parte a acordului de returnare a soldatului israelian capturat Gilad Shalit în 2011.

Times of Israel scrie că Sinwar are reputația de a fi brutal și calculat și se spune că vorbește fluent ebraica ca urmare a timpului petrecut în închisorile israeliene. În Israel, în timp ce era prizonier, a fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier care i-a salvat viața, după cum a povestit dentistul care a identificat tumoarea într-un articol publicat în New York Times în luna mai 2024.

Întrebat despre anunțul Hamas într-un interviu acordat marți canalului de știri Al Arabiya, cu sediul în Arabia Saudită, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), Daniel Hagari, a declarat: „Există un singur loc pentru Yahya Sinwar și acela este lângă Muhammad Deif și toți teroriștii responsabili pentru 7 octombrie. Acesta este singurul loc pe care îl pregătim și îl desemnăm pentru el”.

La 1 august, IDF a confirmat că l-a ucis pe Deif, comandantul aripii militare a Hamas, într-un raid aerian în sudul Gazei, luna trecută. Hamas nu a confirmat moartea acestuia.

Oficialii israelieni susțin că Sinwar a fost forțat să se adăpostească în vasta rețea de tuneluri a Hamas de sub Gaza de la măcelul pe care l-a planificat și orchestrat în urmă cu 10 luni, fiind izolat de activiștii grupării. Aceștia au indicat că este probabil în tunelurile de sub Khan Younis sau Rafah, înconjurat de ostatici.

În februarie, IDF a publicat o înregistrare video, filmată la 10 octombrie, în care se spune că Sinwar se plimbă printr-un tunel din Gaza împreună cu mai mulți membri ai familiei sale. „Vânătoarea lui Sinwar nu se va opri până când nu îl vom prinde, viu sau mort”, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF într-o conferință de presă la publicarea filmării.

Sinwar „este acum cea mai puternică figură din Hamas, și din punct de vedere formal”, a notat marți seară analistul de afaceri palestiniene Ohad Hemo la Canalul 12 de știri. „Acesta era deja cazul în esență, acum este oficial”.

„Este o dovadă de încredere” din partea grupului terorist, „a cărui conducere se micșorează rapid”, a adăugat Hemo, „și readuce centrul oficial al puterii Hamas în Gaza”, în timp ce în ultimii ani o mare parte din conducerea oficială se afla în străinătate – inclusiv Haniyeh și Khaled Mashaal, ambii stabiliți în Qatar.

Un oficial de rang înalt al Hamas a declarat pentru AFP după anunț că alegerea lui Sinwar ca nou lider politic al Hamas trimite un „mesaj puternic” Israelului.

Alegerea este „un mesaj puternic pentru ocupație (Israel) că Hamas își continuă calea de rezistență”, a declarat oficialul sub rezerva anonimatului, deoarece nu era autorizat să vorbească public pe această temă.

„Numirea înseamnă că Israelul trebuie să se confrunte cu Sinwar cu privire la o soluție pentru războiul din Gaza”, a declarat la Reuters un diplomat regional familiarizat cu discuțiile mediate de Egipt și Qatar, care vizează încetarea luptelor din Gaza și returnarea celor 115 ostatici israelieni și străini încă reținuți în enclavă.

Casa Albă a refuzat să comenteze numirea lui Sinwar. Dar o persoană familiarizată cu gândirea Washingtonului a declarat că selecția sugerează că Hamas și-ar putea înăspri poziția în cadrul negocierilor pentru încetarea focului și ar face mai dificilă încheierea unui acord.

Totuși, aceste persoane au adăugat că Israelul era deja conștient de faptul că, chiar înainte de numirea sa oficială, Sinwar va avea ultimul cuvânt în ceea ce privește orice acord de încetare a luptelor, iar anunțul nu a făcut decât să pună punct acestui lucru.

Încercările de a ajunge la o încetare a focului care ar oferi un răgaz populației epuizate și ar permite aducerea acasă a ostaticilor rămași în captivitate au eșuat pe fondul recriminărilor reciproce din partea Hamas și Israel.

Osama Hamdan, oficial Hamas, a declarat la Al Jazeera că mișcarea rămâne hotărâtă să ajungă la un acord, iar echipa care a condus negocierile sub conducerea lui Haniyeh va continua sub conducerea lui Sinwar, care, potrivit acestuia, urmărește îndeaproape discuțiile.

Dar Hani Al-Masri, un analist politic din Ramallah, a declarat la Reuters că numirea lui Sinwar la conducerea mișcării în ansamblu a fost o provocare directă la adresa Israelului și a trimis un mesaj cu privire la aderarea Hamas la „abordarea sa extremistă și rezistentă”.

„Așa cum Sinwar gestionează negocierile, el va gestiona mișcarea”, a spus el.