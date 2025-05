Witkoff, trimisul lui Trump la Moscova, s-a bazat pe interpretul Kremlinului în întâlnirile cu Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina / Ambasadorul SUA în Rusia: A fost o idee foarte proastă / L-a pus pe Witkoff într-un dezavantaj real

Trimisul special al președintelui Donald Trump a încălcat protocolul, neangajându-și propriul interpret în timpul a trei întâlniri la nivel înalt cu Vladimir Putin, optând în schimb să se bazeze pe traducătorii de la Kremlin, au declarat pentru NBC News un oficial american și doi oficiali occidentali care cunosc discuțiile.

Steve Witkoff, însărcinat cu negocierea încheierii războiului din Ucraina, s-a întâlnit cu Putin la Moscova timp de mai multe ore pe 11 februarie, pe 13 martie și la Sankt Petersburg pe 11 aprilie, și „a folosit traducătorii lor”, a declarat unul dintre oficialii occidentali. „Dacă ei vorbesc între ei în rusă, el nu știe ce spun”, a adăugat oficialul, referindu-se la Putin și la interpreți.

Witkoff, un fost mogul imobiliar și trader de criptomonede, nu vorbește rusa. Prin utilizarea interpreților Kremlinului, acesta a riscat să nu înțeleagă unele nuanțe din mesajele lui Putin și nu ar fi putut verifica în mod independent ceea ce i se spunea, au declarat doi foști ambasadori americani.

Anna Kelly, secretar de presă adjunct al Casei Albe, a declarat într-o declarație că Witkoff „respectă toate protocoalele de securitate în coordonare cu Departamentul de Stat”. Echipa lui Witkoff nu a răspuns. Atât Departamentul de Stat, cât și Kremlinul au fost, de asemenea, solicitate pentru comentarii.

Liderul rus, despre care se știe că vorbește engleza, comunică prin intermediul unui interpret în timpul negocierilor și atunci când are întâlniri oficiale. La o întâlnire cu Witkoff pe 25 aprilie, el a fost flancat de consilierul său special Yuri Ushakov, care a fost ambasadorul Rusiei în Statele Unite între 1998 și 2008, și Kirill Dmitriev, trimisul său special pentru investiții și cooperare economică.

O scurtă înregistrare video a întâlnirii, difuzată de Kremlin, arată un Witkoff zâmbitor intrând singur în cameră înainte de a da mâna cu Putin, care este, de asemenea, foarte zâmbitor. Witkoff nu pare să fie însoțit de niciun consilier sau expert care sprijină în mod obișnuit oficialii americani care conduc negocieri delicate și complicate.

Când o femeie i s-a alăturat lui Witkoff pe partea sa de masă, acesta a arătat spre ea și a spus: „Interpret? De la ambasadă? OK.”

Kelly, secretarul de presă adjunct al Casei Albe și echipa lui Witkoff nu au identificat femeia atunci când au fost întrebați de NBC News. Departamentul de Stat, Ambasada SUA la Moscova și Kremlinul au fost, de asemenea, solicitate pentru comentarii.

Michael McFaul, fost ambasador al SUA în Rusia, a declarat că utilizarea interpretului Kremlinului a fost „o idee foarte proastă” care l-a pus pe Witkoff „într-un dezavantaj real”.

„Vorbesc limba rusă și am ascultat interpreți de la Kremlin și interpreți americani la aceeași întâlnire, iar limba nu este niciodată aceeași”, a declarat McFaul miercuri prin e-mail.

Prezența unui interpret american asigură, de asemenea, o relatare scrisă mai exactă a reuniunii pentru restul guvernului, cunoscută sub numele de memorandum de conversație sau „memcon”, a declarat McFaul, în prezent profesor de științe politice la Universitatea Stanford.

„La sfârșitul fiecărei reuniuni la care am participat, am informat interpretul pentru a mă asigura că am auzit totul corect, pentru a obține un „memcon” exact, corect. Nu poți face acest lucru folosind un oficial rus”, a adăugat el.

Lipsa unor note detaliate despre întâlniri ar putea crea probleme pentru alți membri de rang înalt ai administrației Trump, precum secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special al lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, în încercarea lor de a avansa discuțiile, a spus McFaul.

„De unde știe Kellogg ce a convenit Witkoff cu Putin?. Nu a existat un ”memcon””, a adăugat el.

Faptul că Witkoff se ocupă de informații sensibile în timp ce joacă un rol-cheie în încercarea de a rezolva nu numai războiul din Ucraina, ci și conflictul din Gaza și acordul nuclear cu Iranul, a ridicat, de asemenea, sprâncene.