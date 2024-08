Vremea extremă a dus la strămutarea a zeci de mii de persoane în Afganistan

Fenomenele meteorologice extreme au strămutat mai multe persoane în Afganistan în primele şase luni ale acestui an decât în întregul an 2023, potrivit unei declaraţii a organizaţiei umanitare Save the Children, informează DPA, transmite Agerpres.

Dezastrele climatice au devenit principala cauză de strămutare într-un Afganistan aflat în criză, potrivit ONG-ului.

De la începutul acestui an, cel puţin 38.000 de persoane au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele.

Afganistanul are a doua cea mai mare populaţie de persoane strămutate pe plan intern la nivel mondial, totalizând 6,3 milioane, potrivit Save the Children.

„Criza climatică exacerbează situaţia de urgenţă umanitară din Afganistan”, a declarat Florian Westphal, directorul general al Save the Children Germania. Seceta, în special, afectează din ce în ce mai mult ţara.

„Comparativ cu persoanele în vârstă de 60 de ani, în cazul nou-născuţilor din Afganistan există o probabilitate de cinci ori mai mare să se confrunte cu seceta în cursul vieţii lor”, a declarat Westphal.

Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite, în circa 25 din cele 34 de provincii ale Afganistanului sunt condiţii de secetă severă sau catastrofală.

În acelaşi timp, ţara s-a confruntat deja cu mai multe inundaţii în acest an, care au forţat, de asemenea, oamenii să îşi părăsească locuinţele.

Potrivit Save the Children, familiile rămase trebuie să caute de lucru în alte districte, iar copiii petrec adesea ore întregi aducând apă în loc să meargă la şcoală, ceea ce subliniază efectele pe termen lung ale dezastrelor meteorologice.

Afganistanul este una dintre ţările cele mai ameninţate de schimbările climatice, chiar dacă nu a contribuit aproape deloc la emisiile globale.