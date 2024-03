Vremea caldă îi îngrijorează pe pomicultori: caișii deja au înflorit / ”Trebuie să fim prevăzători până trec sfinții de gheață, Putem avea oricând brume sau chiar îngheț”

Producția de caise din Banat este din nou periclitată, după ce, în ultimii ani, pomicultorii s-au confruntat cu recolte mici din cauza vremii, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Luna februarie a fost declarată ca fiind cea mai caldă din istorie, un record care sperie pomicultorii bănățeni. Cu temperaturi diurne care au atins și depășit frecvent 20° vreme de trei săptămâni caișii s-au grăbit să înflorească.

La Tomnatic, în livada de caiși de peste 20 de hectare a familiei Vasiu, primii caiși și au înflorit după data de 20 februarie, mult prea devreme și cu riscuri semnificative.

Stoian Vasiu spune că pomii arată foarte bine și se prognozează o producție de caise excelentă. Experiența ultimilor trei ani a fost una nefastă pentru producția de caise.

“A fost calamitate totală în ultimii trei ani. Problema e să nu vină îngheț. Dacă vine un îngheț, e degeaba. Dacă scăpăm de frigul ăsta, nu se mai anunță nimic până la sfârșitul lunii, intrăm în aprilie cu cald, posibil să nu mai fie nimic și atunci chiar va fi o supraproducție de caise anul acesta”, spune Vasiu Stoian.

Îngrijorare și la pepiniera din Lugoj

Și la pepiniera Universității de Științele Vieții de la Lugoj, caisul se apropie deja de finalul perioadei de înflorit, în timp ce piersicul este pe cale să își deschidă florile, spune inginerul Călin Cristian.

“Temperaturile pozitive din ultima perioadă, cel puțin pentru pomicultori, nu-s de bun augur. Speciile, cum sunt caisul, care e deja în toiul înfloritului, avem piersicul, nectarinul care sunt deja în în buton verde, dar și în buton floral. Speciile mai timpurii deja stau să înflorească și la piersic. Avem migdal în fermă, care e deja înflorit. În cel puțin două săptămâni, avem o pornire mult mai rapidă decât anul trecut. Am soiuri de cais care deja încep să scuture petalele”, spune inginerul Călin Cristian.

Graba cu care piersicii și caișii au înflorit pune în pericol producția de fructe. Aceasta pentru că riscul de îngheț se menține până la finalul lunii aprilie, spune inginerul Călin Cristian, coordonatorul pepinierei Lugoj-Pohalma.

“Trebuie să fim prevăzători până trec sfinții de gheață, Putem avea oricând brume sau chiar îngheț. Minus 3 deja ar trebui să începem să ne facem griji. Am avut ani când am avut minus 2, minus 3, prunul, spre exemplu, nu mai zic de celelalte specii cum este mărul, care e mult mai rezistent, au rezista. Totuși, mai rămân fructe și pe cais, numai dacă trece de temperatura asta, încep problemele. Dacă sunt mai multe nopți consecutiv și cu temperaturi nu foarte scăzute vor fi afectați pomii”, spune Călin Cristian.

Fumigațiile sunt, deocamdată, singurele soluții pe care pomicultorii le au la dispoziție pentru a mai salva câte ceva din producția de caise și piersici de anul acesta.

“Fumurile ajută foarte mult, adică să fumaginăm prin livada care o avem, niște paie pe care nu le putem folosi, resturi din tăierile pomilor care pot să ridice temperatura și să evităm înghețarea fructelor” explică inginerul Călin Cristian.

Din fericire, celelalte specii pomicule nu s-au grăbit să pornească în vegetație. În plus, temperaturile prognozate pentru luna martie, mai scăzute decât în februarie, vor încetini acest proces, astfel încât cireșele, merele sau prunele din producția acestui an nu sunt încă în pericol.

“În momentul în care avem temperaturi negative, procesul de pornire a vegetației va fi mult mai lent”, mai spune Călin Cristian.

În ultimii ani, din păcate, producția de caise din vestul țării a fost afectată constant de clima capricioasă, care a adus temperaturi ridicate iarna și înghețuri primăvara