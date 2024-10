Votanții hispanici ar putea decide cursa pentru Biroul Oval. Cum îi curtează Harris și Trump?

Alegătorii hispanici sau latinos din Statele Unite ar putea fi cei care să decidă cursa pentru Casa Albă din 2024, iar echipele de campanie ale celor doi candidați principali, Kamala Harris și Donald Trump, fac eforturi importante pentru a câștiga voturile acestui grup demografic cheie. Cum încearcă cei doi candidați să seducă zecile de milioane de alegători hispanici?

Un grup important

Reprezentând aproximativ o cincime din populația SUA și 14,7% din totalul alegătorilor eligibili, hispanicii au potențialul de a fi grupul demografic decisiv în cursa din 2024 pentru Casa Albă, a scris TIME.

Potrivit Census Bureau (Biroului de Recensământ), hispanicii reprezintă cel mai mare grup de minorități rasiale sau etnice din America, adică 65.2 milioane de persoane, respectiv 19,5% din populația totală.

Census Bureau preconizează că grupul va crește de la 65 de milioane de persoane în prezent la peste 111 milioane până în 2060.

Numărul statelor americane cu un milion sau mai mulți rezidenți hispanici în 2023 este în prezent de 13: Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, New Jersey, New Mexico, New York, Carolina de Nord, Pennsylvania, Texas și Washington.

Vârsta medie a populației hispanice în 2023 a fost de 31,0 de ani, în creștere de la 30,7 ani în 2022.

Pew Research Center a precizat că, de la ultimele alegeri prezidențiale, rata de creștere a populației hispanice a fost a doua cea mai rapidă din toate grupurile rasiale și etnice major din electoratul american. Potrivit institutului american, 36,2 milioane de hispanici sunt eligibili să voteze în acest an, față de 32,3 milioane în 2020. Aceasta reprezintă 50% din creșterea totală a alegătorilor eligibili.

Conform Pew Research, aproximativ 1,4 milioane de hispanici din SUA devin eligibili să voteze în fiecare an.

Deși președintele din acea perioadă, Donald Trump, a înregistrat câștiguri în rândul hispanicilor în 2020, majoritatea alegătorilor latino-americani (59%) au votat pentru actualul președinte Joe Biden în acel an, potrivit unei analize realizate de Pew Research Center în rândul alegătorilor validați.

Mai mult, la alegerile prezidențiale, ratele de prezență la vot în rândul hispanicilor americani au depășit de obicei cele ale altor grupuri de votanți.

Scriind despre semnificația acestui grup demografic de alegători, Pew Research a identificat cinci caracteristici majore:

Hispanicii sau latinos vor reprezenta 14,7% din toți alegătorii eligibili în noiembrie 2024, un nou maxim istoric. Această pondere a crescut constant în ultimele două decenii, ea fiind de exemplu de13,6% în 2020. În 2000, prin comparație, hispanicii reprezentau doar 7,4% dintre alegătorii eligibili din SUA. Numărul de alegători hispanici eligibili a crescut de la 32,3 milioane în 2020 la 36,2 milioane estimați în noiembrie 2024. Aceasta, la rândul său, reprezintă o creștere cu 153% față de 2000, când 14,3 milioane de hispanici au fost eligibili să voteze.

În California se află un sfert din toți alegătorii hispanici eligibili din Statele Unite. Aproximativ 8,5 milioane din cei 33,7 milioane de alegători hispanici eligibili, sau 25%, trăiau în California în 2022. Următoarele state cu grupuri mari de alegători hispanici eligibili sunt Texas (6,5 milioane), Florida (3,5 milioane), New York ( 2,2 milioane) și Arizona (1,3 milioane). Împreună, aceste cinci state dețin aproximativ două treimi (65%) din toți alegătorii hispanici eligibili.

În New Mexico, 45% din toți alegătorii eligibili sunt latinos, cea mai mare pondere din toate statele americane. New Mexico este, de asemenea, singurul stat în care hispanicii reprezintă o pondere mai mare din populația totală de alegători eligibili decât orice alt grup rasial sau etnic. Aceasta include americanii albi și non-hispanici, care reprezintă 40% dintre alegătorii eligibili din New Mexico. În California și Texas, hispanicii reprezintă aproximativ o treime din populația de alegători eligibili (33% și, respectiv, 32%), ele fiind urmate de Arizona (25%), Nevada (22%), Florida (22%), Colorado (17%) și New Jersey (16%).

O majoritate restrânsă a hispanicilor din SUA sunt eligibili să voteze. Puțin peste jumătate dintre toți alegătorii latinos (53%) au fost eligibili să voteze în 2022.

Alegătorii hispanici eligibili tind să fie mai tineri decât alegătorii eligibili în general. Doar 33% dintre alegătorii latini eligibili au vârsta de 50 de ani și mai mult, comparativ cu 48% dintre toți alegătorii eligibili din SUA. Alegătorii latini eligibili diferă de electoratul mai larg și în alte moduri. De exemplu, 21% dintre ei au o diplomă de licență sau mai multă educație, comparativ cu 33% dintre alegătorii eligibili din SUA în general.

Vorbind despre importanța acestor alegători, consultantul republican Mike Madrid a declarat pentru Los Angeles Times în iunie: “În fiecare dintre statele swing, numărul alegătorilor latinos este mai mare decât marja de victorie din 2020.”

De exemplu, în Pennsylvania, care este cel mai mare stat swing din Colegiul Electoral și pe care Trump l-a câștigat cu mai puțin de 50.000 de voturi în 2016 și l-a pierdut în 2020 cu aproximativ 80.000 de voturi, alegătorii hispanici reprezintă peste 570.000 de persoane.

De asemenea, în Arizona, care are cel mai mare număr de alegători latinos dintre statele swing, cu aproximativ 1,3 milioane de persoane, Trump a câștigat statul cu mai puțin de 100.000 de voturi în 2016. Președintele Biden a câștigat aici cu puțin peste 10.000 de voturi în 2020.

Bătaia pentru hispanici

Cu mai puțin de două săptămâni până la ziua alegerilor, candidații principali la președinția Statelor Unite, Kamala Harris și Donald Trump, fac eforturi majore pentru a seduce acest grup demografic important.

Vicepreședinta democrată și-a prezentat ideile într-un interviu preînregistrat cu postul Telemundo, difuzat miercuri, în timp ce rivalul ei republican a strâns mai mulți lideri de afaceri latinos pentru o masă rotundă în Florida, desfășurată marți.

De asemenea, ambii politicieni au participat la întâlniri publice cu alegătorii hispanici organizate de canalul Univision la începutul acestei luni.

Ce spun însă analiștii despre modul în care hispanicii ar putea să voteze în acest an?

În timp ce democrații s-au descurcat în general mai bine cu aceste grup demografic, Mike Madrid a sugerat că tendințele de vot ale hispanicilor nu pot fi considerate ca bătute în cuie, el spunând că grupul are “o ancoră partizană mult mai slabă decât orice altă rasă sau etnie din țară. Avem rate mai scăzute de prezență la vot în mare parte pentru că niciunul dintre partide nu spune nimic din ceea ce noi suntem interesați.”

TIME a scris că atât Trump, cât și Harris încearcă să schimbe acest lucru, iar sondajele de opinie au indicat că republicanul a făcut progrese semnificative în acest ciclu electoral, în special în rândul bărbaților latinos.

Astfel, conform sondajelor realizate la ieșirea de la vot, Trump a câștigat 28% dintre alegătorii hispanici în 2016

Sondaje recente arată însă că candidatul Partidului Republican este pe cale să câștige aproximativ 40% din sprijinul alegătorilor latinos în 2024.

Cum se explică această schimbare de direcție în voturile latinos? Jurnalista Paola Ramos, autoarea cărții “Defectors: The Rise of the Latino Far Right and What It Means for America,” a scris recent că, în timp ce Trump este cunoscut pentru retorica sa anti-imigranți, problemele legate de identitate și rasă sunt mai puțin importante pentru hispanicii americani de astăzi, deoarece majoritatea nu se mai identifică cu narațiunea imigranților.

În mod similar, Frankie Miranda, președintele Hispanic Federation, și Luis A. Miranda Jr., președintele Latino Victory Foundation, au scris într-un articol de opinie pentru TIME la începutul acestei luni că alegătorii latinos sunt și nu au fost niciodată un monolit, iar prioritățile lor sunt extrem de variate.

În condițiile în care democrații au încercat, în mod istoric, să-și atragă voturile hispanicilor cu ajutorul politicilor de imigrare, sondajele actuale arată că problemele privind costurile nivelulului de trai sunt prioritatea numărul unu pentru majoritatea comunității în acest an electoral.

Strategia lui Harris

În tentativa de a atrage votul latinos, Kamala Harris, fiică de imigranți, a adoptat în mod deliberat o abordare – considerantă unică, dar riscantă – care se îndepărtează de politicile identitare și subliniază în schimb argumentul ei economic.

“Agenda mea centrată în jurul unei economii de oportunitate va aduce beneficii tuturor americanilor, dar sunt, de asemenea, conștientă de impactul specific asupra comunității hispanice,” a spus Harris în timpul interviului său pentru Telemundo, făcând referire la propunerile campaniei sale privind afacerile mici și acordarea unei prime de 25.000 de dolari pentru cumpărătorii primei locuințe.

În timpul interviului, Harris a anunțat o serie de politici orientate către bărbații latinos. Aceste măsuri includ un plan de dublare a numărului de perioade de ucenicie înregistrate și de eliminare a cerințelor de studii universitare pentru până la 500.000 de locuri de muncă federale.

Team Harris a spus că vicepreședinta va oferi, de asemenea, 1 milion de împrumuturi nerambursabile în valoare de până la 20.000 de dolari fiecare pentru antreprenori latini și alți antreprenori și și-a stabilit obiectivul de a dubla numărul de cumpărători latino ai primei case la aproape 600.000 de persoane.

Înainte ca interviul ei să fie difuzat, Harris s-a adresat în mod specific “bărbaților latinos,” postând pe X: “Donald Trump s-a purtat nerespectuos și a insultat bărbații și comunitățile latino. În calitate de președinte, voi investi în ei.” Ea a atașat o schiță a modului în care agenda ei economică ar putea ajuta familiile hispanice.

De asemenea, într-o altă postare, Harris a spus că lui Trump nu-i pasă de bărbații latino-americani sau de familiile lor, invocând creșterea criminalității și a șomajului în timpul mandatului republicanului, între 2017-2021.

La rândul său, guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, vicepreședintele lui Harris, a apărut miercuri la emisiunea radio El Bueno, La Mala, y El Feo de la Univision, unde și-a concentrat atenția asupra economiei, spunând că el și Harris lucrează la “crearea bogăției” în comunitatea hispanică. “Știm că (hispanicii) lucrează. Știm că trebuie să facă mai mulți bani. Știm că trebuie să menținem prețurile (joase) acolo unde sunt ei,” a spus democratul.

Ce face Trump

În timp ce echipa de campanie a lui Harris, care este condusă de prima manager de campanie hispanică pentru alegerile generale, Julie Chavez Rodriguez, a făcut investiții semnificative în sensibilizarea specifică a celor din comunitatea latinos, Team Trump a încercat să atragă alegătorii hispanici fără să-i trateze diferit față de alte grupuri de votanți. “Avem același mesaj pentru toată lumea, pentru că indiferent de mediul, demografia, sexul sau originea oamenilor, toată lumea este afectată de politicile economice actuale,” a declarat Vianca Rodriguez, directorul adjunct al campaniei lui Trump pentru comunicare cu comunitatea hispanică.

La fel ca Harris, când vine vorba de relația cu alegătorii latinos, Trump a insistat pe platforma sa economică. De asemenea, el s-a referit la reputația sa de om de afaceri. “Hispanicii – se spune că nu poți generaliza, dar eu cred că poți – au un antreprenoriat minunat și au – oh, au o astfel de energie,” a spus Trump la Las Vegas pe 12 octombrie.

Când s-a întâlnit marți cu lideri de afaceri hispanici la o masă rotundă în Florida, Trump s-a referit la reducerile sale de impozite din 2017: “V-am oferit cea mai mare reducere de taxe din istoria țării,” a spus el. “Avem o bază excelentă pe care să construim.”

Iar în discuția cu publicul de la postul Univision din 16 octombrie, Trump a menționat că va intensifica forajul petrolier pentru a aborda inflația, într-un efort de a atrage numeroșii hispanici care lucrează în industria petrolului și gazelor din America.

În sfârșit, în timp ce Harris a acordat prioritate economiei și a ignorat criza de la frontiera de sud în eforturile de a câștiga alegătorii hispanici, Trump a făcut din imigrația ilegală una dintre temele centrale ale campaniei sale. “Economia este foarte importantă,” a spus el la masa rotundă din Florida de marți, “dar chiar cred că cea mai mare problemă pe care o are această țară este ceea ce au permis ei (Administrația Biden-Harris) să ni se întâmple la graniță.”

Vorbind cu alegătorii latino-americani, inclusiv în timpul dezbaterii de la Univision și al evenimentelor de campanie din Arizona, Trump și colegul său de candidatură, senatorul J.D. Vance, au vorbit constant despre subiectul imigrației ilegale, criticând Administrația Biden-Harris și subliniind că imigranții “trebuie să intre legal” în America.

Carlos Trujillo, un consilier principal pentru campania lui Trump pe probleme ale comunității hispanice, a declarat și el: “Una dintre cele mai mari insulte pe care le auziți de la majoritatea oamenilor din mass-media este: “Oh, hispanicii sunt în favoarea imigrației ilegale.” Nu. După ce am petrecut timp cu mulți dintre ei, ceea ce hispanicii își doresc este un stat de drept clar și definit.” (https://www.newyorker.com/news/persons-of-interest/the-political-journey-of-a-top-latino-strategist-for-trump)

Cum percep însă alegătorii hispanici cei doi candidați? Un sondaj USA TODAY/Suffolk University realizat recent arată că Harris a pierdut teren comparativ cu sondajul precedent din august în rândul alegătorilor latino-americani, care îl susțin acum pe Trump cu 49% la 38%.

Concluzia. Cu mai puțin de două săptămâni până la Election Day, echipele de campanie ale lui Trump și Harris curtează asiduu voturile hispanicilor. Miza este uriașă. Hispanicii sunt un grup electoral formidabil, iar voturile bărbațiilor hispanici, în special, ar putea influența decisiv rezultatul scrutinului în state precum Pennsylvania, Arizona și Nevada, considerate cruciale în stabilirea ocupantului Biroului Oval.

Sondajele recente arată că sprijinul lor tradițional pentru democrați se erodează. Aceasta este o veste bună pentru Trump, care pare că și-a atras o mare parte din voturile bărbaților latinos. Echipa lui Harris caută să mențină sprijinul în cadrul aceluiași grup, care a votat mai mereu majoritar cu democrații.

Vor fi amintirile unui nivel de trai mai bun sub președinția lui Trump decisive pentru a influența voturile hispanicilor sau promisiunea unor noi politici sub Harris vor contribui la energizarea alegătorilor latinos în favoarea democratei? Scrutinul de la 5 noiembrie va răspunde la această întrebare crucială.

Surse: TIME, Los Angeles Times, NPR, Washington Post, CNN, Politico, NBC News, NBC Miami, New Yorker, USA Today, PBS, Pew Research, census.gov, ufl.edu, latinodatahub.org, as-coa.org, unidosus.org, X, YouTube