Von der Leyen merge vineri la Helsinki pentru a discuta despre securitatea europeană cu autorităţile finlandeze
Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, va călători vineri la Helsinki pentru a discuta diverse aspecte legate de securitatea europeană cu prim-ministrul Petteri Orpo şi cu preşedintele Alexander Stubb, a anunţat miercuri guvernul finlandez, citat de agenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres.
Von der Leyen şi liderii finlandezi vor discuta despre eforturile Uniunii Europene (UE) de a consolida apărarea colectivă, sprijinul pentru Ucraina, lupta împotriva activităţilor de influenţă hibridă şi protejarea infrastructurii critice, printre alte aspecte, potrivit unui comunicat de presă al guvernului de la Helsinki.
În timpul scurtei sale vizite în capitala finlandeză, preşedinta CE urmează să se îmbarce la bordul unei nave a Pazei de Coastă pentru a se familiariza cu operaţiunile de control la frontieră în zonele maritime finlandeze, de unde va susţine o conferinţă de presă comună cu Orpo.
„Această vizită demonstrează că (executivul european) ia în serios ameninţarea reprezentată de Rusia şi doreşte cu adevărat să înveţe de la ţările care au o frontieră comună cu Rusia”, a declarat prim-ministrul finlandez, citat în comunicat.
„Mesajul nostru către preşedinta Von der Leyen este clar: apărăm frontiera externă a UE, care este şi o frontieră externă a NATO. De asemenea, ne aducem contribuţia pentru a asigura securitatea în Marea Baltică”, a adăugat el.
Potrivit lui Orpo, Finlanda are o „responsabilitate specială” în apărarea flancului estic al Europei datorită amplasării sale, deoarece are cea mai lungă frontieră cu Rusia în UE şi NATO.
