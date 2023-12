Vladimir Putin a inaugurat două noi submarine nucleare / Liderul rus susține că alte opt submarine nucleare de diverse clase se află în producţie pe şantierele navale ale ţării

Preşedintele rus Vladimir Putin a inaugurat luni două noi submarine nucleare care se vor alătura flotei ruse şi s-a angajat să continue să „crească puterea navală” a Rusiei, relatează AFP şi Reuters.

Navele „Krasnoiarsk” şi „Imperator Aleksandr III”, a căror construire a durat aproape şase ani, reprezintă a patra generaţie de submarine cu propulsie nucleară ruse. Ele vor întări flota rusă din Pacific, cu baza în Extremul Orient rus.

La începutul lui noiembrie, Ministerul rus al Apărării anunţa că submarinul Imperator Aleksandr III a desfăşurat cu succes un test de lansare a rachetei balistice Bulava, proiectată să transporte focoase nucleare.

The submarines will be equipped with the Bulava intercontinental missile and will be able to reliably protect the security of Russia

