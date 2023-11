Vlad Gheorghe: Aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, pe ordinea de zi a Consiliului JAI din 5 decembrie

Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe susține că aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen se află pe ordinea de zi a Consiliului JAI din 5 decembrie.

„Aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, pe ordinea de zi a Consiliului JAI din 5 decembrie! Mentionarea în agenda Consiliului este aproape identică față de cea de anul trecut, de la ședința în care veto-ul Austriei ne-a ținut la cozile Europei încă un an”, a scris Vlad Gheorghe pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul explică faptul că „este ultimul tren pentru țara noastră, rămâne să vedem dacă toată presiunea pusă de Comisie, de Parlament, de fiecare dintre noi a funcționat și România va fi parte din spațiul liber de circulație european, așa cum merită încă din 2011”.

Potrivit agendei Consiliului JAI, subiectul apare pe agendă ca posibil:

„(poss.) Council Decision on the full application of the provisions of the Schengen acquis in Bulgaria and Romania (Legal basis: Article 4 (2) of the 2005 Act of Accession of Bulgaria and Romania) Adoption”