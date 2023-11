Viol, spălare pe creier, yoga tantrică: Le Figaro publică portretul și povestea „înspăimântătoare” a lui Gregorian Bivolaru, gurul român arestat în Franța

O arestare masivă într-un caz de amploare. Gurul român Gregorian Bivolaru, în vârstă de 71 de ani, a fost arestat marți, împreună cu 40 de asociați și adepți, relatează Le Figaro.

Septuagenarul, fondator al Mișcării pentru Integrare Spirituală în Absolut (Misa), făcea obiectul unei anchete de amploare de mai mulți ani de către aproximativ 175 de polițiști de la Oficiul Central pentru Reprimarea Violenței împotriva Persoanei (OCRVP). Liderul foarte influent și mai mulți membri ai organizației sale sunt acuzați de viol, abuz de slăbiciune și răpire în bandă organizată. Acestea sunt acuzații deosebit de grave în lumea deja tulbure a yoga, care a fost afectată de arestarea maestrului yoghin Jean-Louis Astoul în octombrie, suspectat de agresiune sexuală. Yoghinul român se află de mai mulți ani în vizorul Misiunii interministeriale de vigilență și combatere a aberațiilor sectare (Miviludes). De la mijlocul anilor 2000, acest bărbat cu un trecut tulbure, condamnat în România pentru distribuire de pornografie și internat anterior într-un spital de psihiatrie, este acuzat că a pus la punct un sistem bine uns de spălare a creierului și de abuzuri sexuale. Gurul a operat din Villiers-sur-Marne și dintr-un apartament de burlac din arondismentul 13 din Paris, evitând cu abilitate să vizeze victimele franceze de teama represaliilor. Le Figaro reconstituie cariera sa înspăimântătoare.

Un guru „iritabil, instabil și răzbunător”

Gregorian Bivolaru s-a născut în România în 1952. Inițial, a urmat o formare de instalator, dar nimic nu l-a predestinat să devină yoghin sau guru. La vârsta de 20 de ani a descoperit această practică, care se presupune că îmbunătățește starea de bine a practicanților săi. În 1977, într-o țară condusă încă de dictatorul Nicolae Ceaușescu, a fost condamnat pentru prima dată la un an de închisoare pentru distribuirea de materiale pornografice. Doisprezece ani mai târziu, în 1989, a fost din nou condamnat pentru infracțiuni similare. De data aceasta, instanțele au decis să îl interneze într-un spital de psihiatrie. Un raport medico-legal obținut de Le Figaro a dezvăluit: „Considerăm că numitul prezintă un grad ridicat de pericol social și de proliferare a practicilor aberante de natură sexuală, fapt pentru care considerăm că discernământul său este pierdut în legătură cu infracțiunea pentru care este cercetat”. Medicii sunt categorici: ei raportează idei de „natură mistică”, „fobie obsesivă de natură mistico-religioasă și erotică”, „sexualitate ambivalentă” și „reprimarea dorinței”. Iritabil, instabil, răzbunător, bărbatul este descris, cu susținerea probelor, ca fiind „obsesiv, schizoid, paranoic”. Scena a fost pregătită.

În 1990, a fondat Mișcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut (Misa). Yoga tantrică, meditații, ayurveda: în decurs de câțiva ani, a creat un adevărat ecosistem activ în domeniul dezvoltării personale. În 1995, s-a retras din funcția de director al mișcării, dar a rămas mentorul spiritual al acesteia. În 2005, organizația număra 30.000 de adepți în România și aproape 200.000 în 34 de țări. De fiecare dată, grupul folosește nume diferite pentru a rămâne sub radar. În Franța, Misa este activă de la jumătatea anilor 2000, operând sub diverse denumiri, precum „Yoga ésotérique intégral” și „Yoga traditionnel et santé”. Bivolaru a dezvoltat diverse activități în jurul tantrismului, care ar fi dus la „abuzuri sexuale repetate”. „Foarte suspicioasă, mișcarea a avut grijă să se asigure că nu există victime franceze și, prin urmare, nicio plângere în Franța, ceea ce a îngreunat ancheta”, afirmă Groupe d’étude du phénomène sectaire (GéPS), într-un comunicat publicat marți. În schimb, Gregorian Bivolaru ar fi adus tinere străine pentru ca, potrivit Géps, „să abuzeze de ele sub pretextul unor inițieri îndelungate într-un apartament de burlac de pe strada Paul Klee, în arondismentul 13 din Paris”.

„Practici sexuale deviante”

Asociația franceză, specializată în derapaje sectare, a reușit să contacteze o duzină de presupuse victime ale lui Gregorian Bivolaru și ale asociaților săi. Presupușii infractori au pus la punct un proces bine uns și profesionist. De îndată ce femeile ajungeau la aeroportul Roissy-Charles de Gaulle, erau preluate de un șofer al mișcării. Șoferul le-a acoperit ochii „cu ochelari negri, umplând cu hârtie spațiul dintre față și lentile, înainte de a le acoperi capul cu o pălărie de pescar, ordonându-le să își aplece capul între scaunele vehiculului pentru a nu vedea nimic din călătorie”. Le-au fost confiscate bunurile personale (pașapoarte, telefoane mobile etc.), înainte de o primă deplasare la o vilă impunătoare din Villiers-sur-Marne, care poate găzdui peste 50 de femei. Acolo, oamenii erau „condiționați” cu diete speciale, practici sexuale deviante, lecturi obligatorii, vizionarea de videoclipuri problematice și cu ideea, mereu întărită, de a se închina guru-ului în vederea întâlnirii cu acesta. Practicile sexuale erau folosite ca un alibi pentru așa-zisa dezvoltare personală”. După aproximativ zece zile de condiționare, victimele puteau fi duse în apartamentul parizian pentru a fi abuzate. Victimele erau apoi trimise înapoi în țara lor de origine, uneori după o perioadă de „de-șocare” în vila din Villiers-sur-Marne.

Se spune că Misa ar fi fost implicată și în traficul sexual, conducând mai multe saloane de masaj în Franța. Se crede că este bine stabilită în Paris, Fontainebleau, Poitiers, Lyon, Coasta de Azur și regiunea Nisa. Logistica grupului ar fi fost coordonată de ani de zile în regiunile Paris și Nisa.

Aviz roșu al Interpol

Deci, cum a reușit o astfel de mișcare să treacă neobservată? De fapt, încă din 2004, Misa a fost ținta unui raid al poliției din București, România. Au fost confiscate cărți, materiale didactice, filme și videoclipuri pornografice. Ashramurile au fost percheziționate. Gregorian Bivolaru a fost acuzat că a întreținut relații sexuale cu o minoră, o adeptă care era cunoscută pe plan intern ca fiind principala sa amantă. Imediat ce au fost formulate primele acuzații la adresa sa, bărbatul a părăsit România și a obținut azil politic în Suedia, susținând că este persecutat și asuprit din cauza convingerilor sale. El ar fi obținut un pașaport fals înainte de a fugi în Franța la mijlocul anilor 2000. În iunie 2013, el a fost condamnat definitiv de Curtea Supremă din România la șase ani de închisoare pentru relațiile sale sexuale. Pe numele său a fost emis automat un mandat european de arestare, deoarece nu s-a prezentat la proces.

Aproape întâmplător, notează Le Figaro, influentul guru a fost arestat în 2016, în timpul Salon du Livre et des Papiers Anciens de la Paris. La momentul respectiv, bărbatul avea asupra sa 11.000 de euro în numerar și acte de identitate false. Câteva luni mai târziu, a fost extrădat în România, unde a fost încarcerat. Bivolaru a rămas în închisoare doar un an și jumătate, după ce a fost eliberat condiționat înainte de termen după ce s-a „pocăit” și a promis că nu va mai face niciodată acest lucru. Dar a dispărut în neant, obligând Finlanda, care l-a acuzat de trafic de persoane și abuz sexual, să contacteze Interpolul. Pe numele său a fost emisă o notificare roșie, rezervată celor mai periculoși și violenți infractori. Aceasta rămâne vizibilă și astăzi pe site-ul organizației, în ciuda arestării sale. „Este o poveste foarte mare, care va beneficia de o acoperire internațională, deoarece Misa are filiale în peste 30 de țări, cu acuzații formulate în mai multe dintre ele, printre care Danemarca, Finlanda și Thailanda”, a declarat Hugues Gascan, președintele Géps, pentru Le Figaro. În pofida „precauției nesănătoase” a lui Bivolaru și a rețelei sale din Franța, a fost posibil să se tragă un semnal de alarmă datorită mai multor victime străine care s-au adresat autorităților franceze. „Nu eram siguri, până acum, că Bivolaru a operat în Franța după 2017, în urma condamnării sale slabe pentru pedofilie. Dar mărturiile acestor femei au aruncat în cele din urmă totul în aer”, mai scrie publicația franceză.