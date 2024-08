VIDEO&FOTO: Prima maternitate publică din vestul României construită în ultimii 50 de ani, la Timișoara, este pregătită să primească primele paciente

Lucrările la noua maternitate a Spitalului Județean din Timișoara au început în vara anului 2021, în urma unei investiții de aproximativ 14 milioane de euro, realizată în cadrul unui proiect transfrontalier România – Ungaria, în parteneriat cu Universitatea de Medicină din Szeged. Clădirea a fost recepționată încă din luna martie, însă spitalul a trebuit să obțină toate autorizațiile necesare pentru funcționare, lucru care s-a și întâmplat. Astfel, primele nașteri în această maternitate modernă sunt programate pentru săptămâna viitoare.

„Este un moment deosebit nu doar la nivel regional, ci și național, deoarece aceasta este prima maternitate nouă construită în România după 1989, și prima maternitate din Timișoara construită în ultimii 50 de ani. Vedem că, de exemplu, în București lucrările la o nouă maternitate sunt abia la început, aceasta fiind prima construită în capitală după 35 de ani. Este cel mai frumos cadou pe care spitalul nostru îl primește la aniversarea celor 50 de ani. Nu a fost un drum ușor, dar maternitatea s-a născut la termen. S-a reușit construcția, dotarea și obținerea tuturor avizelor, un proces complex și de durată. Aveam și presiunea timpului, trebuia să finalizăm la timp pentru a nu pierde fondurile europene. Din acest punct de vedere, suntem pregătiți să începem activitatea. Facem ultimele teste legate de prevenirea infecțiilor, testele de apă și cele din spațiile medicale, iar săptămâna viitoare vom primi primii pacienți. Vom asista la primele nașteri și vom avea primele paciente care vor veni aici”, a declarat Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean din Timișoara.

Cea mai modernă maternitate din România

Noua clinică are un regim de înălțime cu demisol, parter și patru etaje. Aceasta va găzdui trei secții ale Spitalului Județean: Obstetrică și Ginecologie I, Obstetrică și Ginecologie II și Neonatologie, care au fost relocate din vechea maternitate, alături de toate compartimentele aferente: ginecologie, chirurgie laparoscopică și histeroscopică, obstetrică fiziologică și spitalizare de zi, terapie intensivă, secție pentru prematuri, nou-născuți eutrofici, secție ATI, bloc operator, săli de nașteri și camere de gardă.

„În prezent, funcționăm în două clădiri vechi de peste o sută de ani. Aveam nevoie de acest spital. Proiectul a demarat în 2016, iar astăzi putem spune că Timișoara și Banatul se mândresc cu cea mai modernă secție de Obstetrică, Ginecologie și Neonatologie din România, concepută la standardele anilor 2020. Dispunem de aparatură de ultimă generație, condiții de cazare de cel mai înalt nivel și un personal experimentat, toate acestea fiind argumente solide care demonstrează că suntem cea mai modernă unitate din România. Este o unitate care va deservi pacientele din toată țara, dar sperăm să atragem și paciente din Ungaria, Serbia sau Bulgaria, așa cum și femeile de la noi au mers în alte țări să nască”, a declarat Marius Craina, șeful Secției Obstetrică-Ginecologie I de la Maternitatea Bega.

„Blocul operator are cinci săli de operații ultra-moderne”

De două săptămâni, vechea maternitate Bega și-a închis porțile, toate activitățile fiind preluate de Maternitatea Odobescu. În acest timp, personalul medical s-a mutat în noua clădire.

„Trebuie să ținem cont că, la nivel global, natalitatea a scăzut cu 30%. Dacă înainte aveam aproximativ 2.800 de nașteri pe an, cu noile condiții pe care le putem oferi, ne așteptăm la mult mai multe paciente. Dacă înainte femeile plăteau în plus pentru a naște la privat, acum acest spital depășește orice unitate privată din toate punctele de vedere. Luni se va realiza prima cezariană în această maternitate. Secția pe care o conduc are 32 de paturi și un bloc operator cu cinci săli de operații ultra-moderne, ceea ce nu se regăsește în nicio clinică de stat sau privată. Putem efectua atât intervenții clasice, cât și laparoscopice. Nu ne ocupăm doar de nașteri, operăm și cazuri de cancer de col uterin, cancer de sân, tumori uterine și extrauterine, chisturi ovariene și endometrioză”, a declarat Florentina Petre, șefa Secției Obstetrică-Ginecologie II.

Secție de fertilizare in vitro

Spitalul va oferi și o premieră națională – prima maternitate de stat din România care va avea o secție de fertilizare in vitro. O astfel de secție a existat anterior la Timișoara, din 1995, la inițiativa profesorului Munteanu, dar a fost închisă în 2018.

„Este un compartiment care necesită investiții semnificative. Este dedicat persoanelor care nu pot concepe în mod natural. În prezent, fertilizarea in vitro se face doar la privat. Aici, orice cuplu care nu poate procrea în mod natural va putea beneficia de acest tratament gratuit. Fiind un spital public, oricine poate veni și va fi tratat”, a adăugat Florentina Petre.

Pentru punerea în funcțiune a secției, mai este necesară obținerea autorizației de la Autoritatea Națională pentru Transplant.