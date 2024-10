VIDEO&FOTO Pelerinaj pe stadionul „Dan Păltinișanu” din Timișoara, înainte de demolare. Suporterii își pot lua rămas bun de la bătrâna arenă, vizitând o expoziție emoționantă / Foști jucători ai Poli rememorează momente emblematice

Iubitorii fotbalului din Timișoara, poliștii, fanii „viola” își pot lua rămas bun de la „El Monumental”, cel mai mare stadion din vestul României. Construit în 1963, bătrânul stadion „Dan Păltinișanu” va fi demolat, urmând să se construiască în locul său o arenă modernă, care va costa 140 de milioane de euro. Tribuna oficială a fost transformată într-un punct muzeal temporar, oferind o incursiune în istoria și cultura sportivă a Timișoarei înainte de demolarea arenei.

Inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu al celor de la Druckeria, care își propun crearea unui muzeu permanent dedicat clubului fanion al Banatului.

„Avem o expoziție despre istoria lui Poli. Am încercat să prezentăm cât mai frumos materialele de colecție, fotografiile, obiectele pe care le aveam sau pe care le-am găsit cu această ocazie. Cel mai valoros obiect, după părerea mea, este fanionul de la meciul cu Celtic Glasgow, primit de la Dănuț Păltinișanu, care l-a păstrat de la tatăl său. Mai avem și un tricou purtat de Dan Păltinișanu. Un alt obiect de valoare este medalia primită pentru câștigarea Cupei României din 1958. Cavalerul de la meciul cu Juventus, care a fost pe cal, este și el expus. Fotografiile sunt din colecția noastră, avem peste 100.000 de fotografii și articole din ziare. Avem fanioane de la meciurile din cupele europene, cu Lokomotiv Leipzig, West Ham United, și un carnet de la omul de radio Nicolae Secoșan, în care sunt notate meciuri din trei sezoane pe stil vechi. Sunt obiecte frumoase. Ne dorim un muzeu permanent, iar aceasta este o expoziție pilot”, a declarat Sebastian Novovici, liderul Asociației Suporterilor Druckeria.

Pelerinaj la tribuna oficială

Muzeul a devenit loc de pelerinaj nu doar pentru suporteri, ci și pentru foștii jucători ai Politehnicii. Srdjan Luchin a făcut parte din generația echipei patronate de Marian Iancu, când Poli a eliminat Șahtior Donețk și s-a calificat în grupele Europa League.

„Au fost momente frumoase pe acest stadion. De-a lungul anilor, oamenii au trăit și au respirat prin Poli. Asta ne lipsește în ziua de azi. Îmi amintesc de vremurile în care stadionul era arhiplin. M-am regăsit în multe fotografii de aici. În unele eram suporter, în tribună. De mic am crescut cu acest spirit. Primul meci pe viu a fost un Poli-Bihor, în Liga a 2-a. De atunci m-am îndrăgostit de echipa asta și pot să spun că mi-am îndeplinit visul. Am reușit să calc pe iarbă și să joc pentru echipa pe care am iubit-o de copil. Îmi doresc ca într-o perioadă cât mai scurtă să vedem pe acest loc un stadion nou, să vedem din nou o echipă de primă ligă”, a declarat Srdjan Luchin.

Petru Andreas a fost unul dintre stâlpii apărării echipei Poli, scriind, alături de colegii săi, istoria imediat postdecembristă a fotbalului timișorean. A jucat în anii ’90 în cupele europene împotriva celor de la Atletico Madrid, Sporting Lisabona sau Real Madrid.

“Când eram copil, săream gardul să văd meciuri, pentru că nu aveam bani de bilete. Nu am visat că o să ajung să sară alții gardul la mine. Aproape zece ani am jucat la Poli. Cea mai frumoasă perioadă a fost în anii ’90, cu Atletico, Real. Când Tavi Popescu a dat gol cu Atletico, mai erau câteva minute de joc și, chiar dacă ar fi fost trei Messi sau Ronaldo în fața mea, nu aveau cum să treacă. Așa o energie îmi dădea stadionul care striga «Timișoara, Timișoara». Îmi dădea o energie fantastică”, a spus Petru Andreas.

Demolarea va începe în acest an

Consiliul Județean Timiș se va ocupa de demolarea stadionului. S-a ajuns la etapa evaluării ofertelor. Contractul de demolare a primit 13 oferte din partea unor firme sau asocieri. Lucrările ar putea începe în acest an.

„Ne apropiem de un moment istoric, despărțirea de vechea arenă Dan Păltinișanu, pregătindu-ne să construim una nouă. Suntem avansați cu procedura de demolare. În următoarele săptămâni, două-trei, se va desemna câștigătorul licitației pentru demolare. Suntem în evaluarea ofertelor. Sperăm să nu avem contestații, nu e vreo filozofie să demolezi ceva, și dacă nu vor fi contestații, anul acesta vom începe demolarea. Totodată, în următoarele două luni, așteptăm stabilirea proiectantului și constructorului noii arene. Un stadion atât de important pentru fenomenul fotbalistic, pentru spiritul fotbalistic al acestui oraș. Dacă avem un câștigător în ianuarie-februarie, sunt șanse ca în vara anului viitor să înceapă construirea arenei noi, care are un termen de finalizare de 24 de luni”, a declarat Alfred Simonis, președintele ales al Consiliului Județean Timiș.

Expoziția de la stadion poate fi vizitată până în 15 decembrie. Accesul este gratuit în timpul programului de funcționare și nu necesită rezervare prealabilă, intrarea efectuându-se pe poarta din dreptul Tribunei 1.