VIDEO Zeci de mii de persoane au protestat în Slovacia împotriva politicii pro-ruse a premierului Fico

Zeci de mii de persoane au manifestat vineri într-o piaţă centrală din Bratislava, capitala Slovaciei, fluturând bannere împotriva politicii premierului Robert Fico de apropiere de Rusia, după ce tensiunile dintre guvern şi opoziţie au crescut, relatează Reuters.

Organizatorii au estimat că 60.000 de persoane au participat la demonstraţia din Piaţa Libertăţii din Bratislava, de aproximativ patru ori mai mulţi decât la ultimul protest de acum două săptămâni.

Protestatarii au strigat „Destul cu Fico” şi „Suntem Europa” şi la un moment dat au luminat piaţa cu telefoanele mobile după o scurtă pană de curent. Mitinguri au avut loc vineri şi în alte 20 de oraşe din ţară.

