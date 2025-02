VIDEO Un caiacist a fost înghițit de o balenă cu cocoașă în largul Patagoniei chiliene și a fost eliberat nevătămat câteva secunde mai târziu

Caiacistul Adrián Simancas a fost înghițit de o balenă cu cocoașă în largul Patagoniei chiliene înainte de a fi eliberat câteva secunde mai târziu, nevătămat, relatează Channel 4 News

Adrián Simancas se plimba cu caiacul împreună cu tatăl său, care a filmat momentul în care uriașul mamifer a ieșit brusc la suprafață.

A male kayaker was swallowed by a humpback whale off Chilean Patagonia before being released seconds later, unharmed.

Adrián Simancas was kayaking with his father, who filmed this video as the massive mammal suddenly surfaced. pic.twitter.com/0nuE6OP88s

— Channel 4 News (@Channel4News) February 13, 2025

Cuprins de panică, el s-a gândit mai întâi că era o orcă, despre care tocmai vorbise cu tatăl său.

”Dar când am ieşit, am înţeles că balena s-a apropiat din curiozitate sau poate pentru ca să comunice ceva”, a declarat el.

Această scenă a fost filmată de către tatăl său, care se afla la doar câţiva metri distanţă.

”Stai calm, stai calm”, îi spune el în înregistrarea video.

Câteva minute mai târziu, Adrián s-a întors la mal şocat, dar teafăr.

Atacurile balenelor sunt extrem de rare, însă atacurile orcilor îi intrigă pe oameni de ştiinţă, după ce, în ultimii ani, mai multe veliere au fost luate drept ţintă în largul coastelor iberice.