VIDEO Un american a sunat la Urgență de singurătate, cerând să îi spună cineva ”La mulți ani”/ Ce au făcut polițiștii

Un episod emoționant a avut loc în Boston, unde polițiștii au primit un apel mai puțin obișnuit: un tânăr de 25 de ani a sunat la serviciul public de urgențe 911 din cauza singurătății, cerând să îi spună cineva ”La mulți ani”, conform mesajului de pe Twitter al autorităților.

Heartwarming Gesture: Boston Police Officers Surprise 25-Year-Old with Birthday Serenade

In a heartwarming incident, police officers in Boston responded to a unique 911 call from a 25-year-old man named Chris, who simply asked for someone to wish him a happy birthday. Upon… pic.twitter.com/LCSJHrJRSA

