VIDEO Tensiuni la Crucible: Mark Selby, scos din minți, a lovit cu bila galbenă după o ratare neașteptată

Mark Selby a părăsit neașteptat Campionatul Mondial de snooker în runda inaugurală, multiplul campion de la Crucible fiind eliminat surprinzător de Ben Woollaston (al 41-lea jucător al lumii), scor 8-10. Cunoscut pentru forța sa mentală, Selby a avut o ieșire nervoasă necaractestică după ce a ratat o bilă galbenă într-un moment foarte important.

În lumea snookerului, Selby este cunoscut pentru forța sa mentală, tocmai de aceea ieșirea sa nervoasă din meciul cu Ben Woollaston îi surprinde pe mulți.

Englezul a reacționat impulsiv după ce a ratat o lovitură importantă, aruncând cu bila galbenă pe masă – un gest care a atras atenția fanilor și a ridicat semne de întrebare despre presiunea uriașă resimțită chiar și de cei mai experimentați jucători din lume.

Incidentul a avut loc la scorul de 6-6, într-un moment foarte important al meciului, când Selby părea că deține controlul, dar o ratare neașteptată l-a scos din ritm.

Într-un acces de nervi, jucătorul a trântit bila galbenă pe masă – fără a o proiecta violent, dar suficient pentru a transmite o descărcare de tensiune emoțională. Arbitrul nu a sancționat imediat gestul, însă reacțiile din jur nu au întârziat să apară.

Fostul campion mondial Ken Doherty, prezent la transmisiunea BBC, a comentat: „Mark este un profesionist desăvârșit, dar chiar și cei mai buni au momente când frustrarea le scapă de sub control. Este uman.”

„Nu știm dacă are o nouă pastilă la tac, dar dacă are, atunci poate fi un fel de scuză. Nu știm, dar au fost atât de multe greșeli din partea lui. Când a lăsat acea bilă galbenă pe marginea buzunarului, a fost o greșeală completă, pe care nu o face niciodată, niciodată.

Când tacul tău nu este în regulă, încrederea ta dispare. Începi să-ți pierzi încrederea în tac și poate deveni din ce în ce mai rău.

Este enervat, este frustrat, supărat. În mod normal, niciodată nu vezi asta la Selby” – Ronnie O’Sullivan, citat de Eurosport.

„Am avut o evoluție jalnică de la început până la sfârșit și nu am meritat să câștig. Nu am știut să profit de ocazii. Jocul de siguranță al lui Ben a fost incredibil.

Uneori, încerc prea multe, iar asta îmi dăunează jocului. Nu pot să-mi dau seama de ce se întâmplă asta. Știu că am câștigat turnee, dar să închei într-un asemenea mod reprezintă un minus pentru acest sezon. Este foarte dezamăgitor” – Marky Selby, conform wst.com.

