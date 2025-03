VIDEO Tadej Pogacar recunoaște că s-a speriat după căzătura suferită la Strade Bianche: Slovenul, de neoprit și după loviturile suferite

Tadej Pogacar a câștigat cursa Strade Bianche, cu toate că a suferit de-a lungul concursului o căzătură importantă. La final, cel mai bun ciclist al lumii a recunoscut că a fost „puțin speriat” după incidentul suferit sâmbătă.

Ediția a 19-a de la Strade Bianche a fost una de povestit nepoților. Pogacar a reușit să se impună pentru a treia oară, cu toate că a suferit o căzătură importantă de-a lungul cursei de sâmbătă.

Cursa a avut loc pe distanța de 213 kilometri, iar Pogacar a fost cronometrat în în 5 h 13 min 58 sec. Slovenul a fost urmat de britanicul Tom Pidcock (Q36.5 Pro Team, +1:24) și de belgianul Tim Wellens (UAE Team Emirates, +2:12).

Cursa nu a fost însă lipsită de incidente, tocmai Pogacar suferind o căzătură.

„După ce am trecut linia de sosire am început să simt multă durere. Nu este cel mai fericit mod de a câștiga o cursă, dar o victorie este o victorie”, Tadej Pogacar, la Eurosport.

„Cunoșteam traseul, dar tot am alunecat. L-am parcurs de 20 de ori în viața mea. Uneori îți scapă însă lucruri. Nu știam dacă sunt bine, dacă bicicleta mai era funcțională. Am schimbat-o, dar am fost și puțin speriat.

Am reușit să termin cursa, una rapidă, grozavă, dar și grea. Evadarea a fost foarte puternică”, a completat Tadej Pogacar.

From hitting the deck to solo victory 🤯

Tadej Pogačar delivers a tenacious ride to take his third win at Strade Bianche 💪

🇮🇹 #StradeBianche pic.twitter.com/RECJxyITaN

— Velon CC (@VelonCC) March 8, 2025