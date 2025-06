VIDEO Tadej Pogačar câștigă la sprint prima etapă din Critérium du Dauphiné, în fața lui Vingegaard

Tadej Pogacar (UAE Team-Emirates) s-a impus la limită, duminică, în fața plutonului, într-un grup de favoriți lansat în atac de Jonas Vingegaard (locul 2) cu 5 km înainte de sosirea primei etape din Critérium du Dauphiné.

Deși părea rezervată sprinterilor, prima etapă din Critérium du Dauphiné a oferit o primă confruntare între favoriți, grație unui atac lansat de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), urmat de Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) și Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), cu 5 km înainte de sosirea la Montluçon (Allier), potrivit L’Equipe.

Campionul mondial s-a impus la sprint în fața lui Vingegaard (locul 2) și Van der Poel (locul 3). Pogacar câștigă astfel 10 secunde de bonificație și preia tricoul de lider în clasamentul general.

