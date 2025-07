VIDEO Suspendare drastică în Turul Franței: Imaginile l-au dat de gol, iar Lenny Martinez își vede visul spulberat

Lenny Martinez a fost una dintre revelațiile Turului Franței 2025, iar tânărul rutier francez și-a văzut spulberat visul de a câștigat tricoul alb cu buline roșii (cel mai bun cățărător) după o eroare de începător. În etapa de joi, ciclistul a fost surprins de imaginile tv în timp ce se „agăța” de mașina propriei echipe pentru a beneficia de un mic ajutor pe Col du Glandon, transmite Marca.

Metoda folosită de Lenny este cunoscută în lumea ciclismului sub numele de „sticky bottle” (sticla lipicioasă): modalitatea de a primi un ajutor de la mașina echipei în momentul în care primești un nou bidon cu apă.

Imaginile tv l-au trădat pe Martinez, iar oficialii Turului au luat decizia de a-l penaliza drastic cu 8 puncte în ierarhia cățărătorilor.

Ajuns la 80 de puncte pe propriile forțe, rutierul în vârstă de 22 de ani a fost aspru penalizat după ce s-a lăsat ajutat de propria echipă pe o cățărare.

A căzut de pe unu pe locul 3, iar Pogacar (105 puncte) este foarte aproape de a ajunge la Paris cu două tricouri: cel galben și cel alb cu buline roșii.

Acum al doilea în ierarhie este Jonas Vingegaard, cu 89 de puncte.

Penalizat, Lenny a coborât pe 3, cu 72 de puncte.

Martinez este ajutat de mașina celor de la Bahrain-Victorious în momentul în care cere un bidon cu apă.

Imaginile au ajuns și la organizatori, iar francezul nu a scăpat de suspendare.

Bahrain-Victorious nu a comentat în vreun fel decizia, imaginile fiind, de altfel, grăitoare.

Lenny Martinez loses 8 KOM points, 15 UCI points, a 10 second penalty and fined 200CHF for his sticky bottle(s) on Stage 18 at the Tour de France. #TDF2025 pic.twitter.com/qDv8QMKsm5

— NBC Sports Cycling (@NBCSCycling) July 24, 2025