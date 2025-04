VIDEO Serbia pe primul loc. Victor Ponta, cu sloganul de campanie „România pe primul loc”, dezvăluie că a inundat sate românești ca să salveze Belgradul/ „Mi-au dat cetățenia sârbă pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară” / „Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci”

Candidatul independent la președinția României, Victor Ponta, a mărturisit, la podcastul „Hai, live! cu Turcescu și Andronic”, difuzat miercuri, 9 aprilie 2025, că în 2014, când era premier al României, iar Serbia a fost lovită de inundații puternice, a preferat ca sate românești de pe clisura Dunării să fie inundate, pentru a proteja Belgradul.

Candidatul care în ultima perioadă a adoptat un discurs suveranist, s-a lăudat, de asemenea, că în urma ordinului pe care l-a dat în acest sens, ca premier, a fost recompensat cu cetățenia sârbă, la care este în curs să renunțe, după ce a intrat în cursa prezidențială.

În 2014 au fost mai multe inundații majore în sudul României. În luna mai, peste 1500 de hectare de culturi agricole, păşuni şi pădure au fost inundate ca urmare a revărsării Dunării şi au fost afectate localităţile Bechet, Piscu Vechi, Desa şi Cetate (satul unde are un conac Mircea Dinescu), după cum scria Radio România Actualități.

Potrivit ISU Dolj, ca urmare a creşterii nivelului fluviului, circulaţia autoturismelor prin portul Bechet a fost restricţionată, acestea fiind redirecţionate către Vama Calafat şi Vama Giurgiu. În ceea ce priveşte pagubele produse până acum în Dolj, în comuna Cetate au fost inundate peste 50 ha culturi agricole, iar în comunele Piscu Vechi, Desa şi Cetate au fost inundate peste 700 ha de păşuni şi 810 ha de pădure, scria presa locală la acel moment.

Alte inundații au avut loc în luna aprilie, când Victor Ponta a și mers în zona Teleorman, unde a vizitat mai multe sate afectate împreună cu Liviu Dragnea și cu ministrul Apelor, Doina Pană. Atunci s-a înregistrat și episodul în care Ponta a întrebat-o pe Pană „Tu ce faci, fă, Doino, aicea? Aveai chef de niște inundații?”.

În iulie 2014 au fost înregistrate alte inundații în zone din județul Gorj. La acel moment, premierul Victor Ponta a postat pe pagina lui de Facebook o fotografie din timpul vizitei in judetul Gorj, puternic afectat de inundatii, care a fost taxată de comentatori, nedumeriți de pantofii foarte curați ai primului ministru.

Vezi mai jos fragmentul VIDEO

Redăm dialogul integral referitor la acest subiect:

Robert Turcescu: Câte cetățenii ai?

Victor Ponta: Acum încă am două. Trebuie să merg la Belgrad.

R.T: Să renunți la ea?

V.P: Da, tre’ să merg la la Ministerul de Interne și o să merg…

R.T: Da’ de ce ți-ai luat cetățenie sârbă?

V.P: Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor (2014 n.r.), am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul.

R. T: Păi și ai noștri de ce nu voiau să deschidă?

V. P: Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval…

R.T: Și cum te-ai gândit? Că mai bine inunzi niște români decât să inunzi niște sârbi?

V. Ponta: Robert, i-am chemat la 12 noaptea, era într-o vineri noapte, i-am chemat la guvern pe toți. Dimineața la 5 au fost jandarmi, ISU, toată lumea la satele românești de pe clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de aia, și-acuma nu mă cheamă să-nvârt și eu un ciolan, că el e întotdeauna cu ciolanul…

R.T: Mai bine, că e piază rea…

V.P: Da, dar i-am dat despăgubiri, stai liniștit că i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate. Băi, e Belgradul! E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul! Cum să zic, da, mă, inundați Belgradul ca să salvăm cetatea lui Dinescu?! Crama lui Dinescu… Las’ că s-a refăcut crama, e foarte bună. Cam așa fost.

Și, în cazul meu nu mi-a dat-o președitele (cetățenia sârbă n.r.). Parlamentul a fost cel care a votat. Era o cetățenie onorifică, am fost în același timp cu… cum îl cheamă, mă, pe actorul ăsta… Steven Seagal. Noi doi am primit cetățenia atunci. Mă gîndeam că na, nu mai fac politică… Îmi place Belgradul și-mi place Serbia foarte tare.

R.T: Și ca să poți depune jurământul de președinte trebuie să renunți la cetățenia sârbă…

V.P: Da, și am făcut cererea, acum două săptămâni…

R.T: Dar ai putut să candidezi chiar dacă aveai dublă cetățenie?

V.P: Dar sunt atâția cetățeni care au dublă cetățenie…

Dan Andronic: Dar a renunțat acum două săptămâni…

V.P: Da, am și făcut-o, am și făcut-o (…) Trebuie să merg la Ministerul de Interne (din Serbia, n.r.)… Dar atenție, stai puțin. Nu e o problemă de legalitate. Poți să fii cetățean american, turc, francez, ce vrei tu. Cred că Cris Terheș, dacă nu mă înșel, este cetățean american. Avem mulți români, în Europa mai ales, care au cetățenie italiană, spaniolă, franceză. Era o chestie, dom’le, ești președintele României, asta e, renunți la alte lucruri.

UPDATE 10.34 Victor Ponta a postat pe Facebook următoarele precizări:

”Sunt pregătit pentru toate atacurile murdare și disperate ale Rețelei „Soros” și ale corupților care se tem de mine. Nimic și nimeni nu mă poate intimida sau opri din drumul meu acum.

Nu voi organiza „înjunghieri” pe la spate, ca la USR, și nici nu mă voi ascunde de dezbateri în spatele fustelor unei jurnaliste dominate de propriile frustrări freudiene!

Voi continua să le prezint românilor proiectele serioase prin care să ieșim din criza actuală, să le redăm demnitatea și siguranța pentru viitor!

Românii trebuie să știe că, în 2014, au avut loc cele mai mari inundații din ultimii 120 de ani din Europa, care au produs victime și distrugeri uriașe! În România, din fericire, am luat — alături de specialiști — măsurile necesare, iar viața niciunui român nu a fost în pericol. Pagubele materiale minime au fost imediat reparate, iar despăgubirile au fost acordate.

În același timp, România, ca un bun vecin, a ajutat țările aflate în pericol.

Un lider ia decizii rapide și corecte — și asta am făcut! Cei care acum mă acuză cu ură oarbă lucrau, în 2014, alături de mine în Guvern! Împreună am protejat românii și am ajutat vecinii! Și așa trebuie să facem și în continuare!”

Context

Victor Ponta s-a deplasat în Serbia cel mai recent în luna martie, când s-a întâlnit atât cu fiul președintelui american, Donald Trump Junior, cât și cu președintele Alexandar Vucic. Acesta din urmă se confruntă, încă de la sfârșitul anului trecut, cu o amplă mișcare de protest față de corupția endemică pe care este acuzat că o patronează.

Victor Ponta a admis pentru G4 Media că, în timpul deplasării, a avut o întrevedere și cu mogulul Sebastian Ghiță, fugit în Serbia pentru a scăpa de justiția română. Ghiță este patronul RTV, televiziune care este implicată într-o campanie intensă de susținere și promovare a lui Victor Ponta și care, totodată, lansează constant atacuri contra competitorului lui Victor Ponta pentru votul suveraniștilor, George Simion.