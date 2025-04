VIDEO Scenă șocantă în tenis: O jucătoare a leșinat și a fost scoasă de pe teren în scaunul cu rotile

Jucătoarea britanică de tenis Francesca Jones, locul 129 mondial, s-a prăbuşit pe teren în setul al treilea al meciului cu argentinianca Julia Riera (locul 157 mondial), la turneul de la Bogota, transmite News.ro.

Când era condusă cu 5-3 la serviciu, britanica s-a prăbuşit pe zgură şi a trebuit să fie evacuată de pe teren într-un scaun cu rotile.

Sportiva a fost nevoită să se retragă din turneu.

Printre motivele invocate pentru leşin se numără altitudinea ridicată a capitalei Columbiei, la 2.640 de metri.

O altitudine care a provocat probleme altor jucătoare în trecut, deşi nu se ştie dacă a fost direct responsabilă de problema de sănătate a britanicei.

La scurt timp după ce Jones a fost evacuată, organizatorii turneului au emis un comunicat în care îi urau însănătoşire grabnică.

Potrivit presei engleze, Jones este o prietenă apropiată a Emmei Răducanu.

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her 🙏 pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep

— Owen (@kostekcanu) April 2, 2025