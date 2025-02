VIDEO Roverul privat FLIP înlocuieşte roverul NASA VIPER pentru misiunea selenară din acest an / Vehiculul robotic cu patru roți cântărește aproximativ 450 de kg și poate transporta o încărcătură de 30 de kg

Compania americană Astrobotic din Pittsburgh a găsit un înlocuitor pentru roverul VIPER, construit de NASA pentru căutarea gheţii pe Lună, optând pentru un alt model de rover, FLIP, care va fi folosit în misiunea de aselenizare Griffin, ce va fi lansată în acest an către polul sud selenar, transmite SPACE.com, transmite Agerpres.

Modulul de aselenizare Griffin urma să transporte roverul VIPER la polul sud selenar în prima sa misiune, însă NASA a renunţat la acest program vara trecută. Astfel, în locul roverului VIPER, compania Astrobotic a optat pentru FLIP, un rover selenar construit de compania californiană Astrolab.

First, we had FLEX. Then we added FLIP to our lunar rover family. Now FLIP has its ride to the Moon.

FLIP, aka the FLEX Lunar Innovation Platform, will launch to the Moon aboard @Astrobotic’s Griffin-1 mission.

— Astrolab (@Astrolab_Space) February 5, 2025