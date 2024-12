VIDEO Portarul Donnarumma, desfigurat de un adversar de la AS Monaco

Gianluigi Donnarumma a avut parte de momente dificile în timpul partidei pe care PSG a câștigat-o în deplasare în Ligue 1 (4-2 cu AS Monaco), portarul italian fiind călcat de un adversar cu gheata pe față.

În vârstă de 25 de ani, Gigio a fost lovit puternic în minutul 17 de Wilfried Singo, jucător al celor de la AS Monaco.

Internaționalul italian a stat întins pe gazon preț de minute bune, iar după ce a primit îngrijiri medicale nu a mai putut continua meciul.

PSG a câștigat, scor 4-2, meciul jucat în Principat și este lider detașat în Ligue 1, cu 40 de puncte acumulate după 16 meciuri. Marseille, următoarea clasată, are 30 de puncte (și un meci mai puțin jucat).

Atenție, imagini cu un puternic caracter emoțional!

Gianluigi Donnarumma had to be subbed off for PSG after taking a boot to the face 😖👟 pic.twitter.com/Rlgh0qtGkY

— 433 (@433) December 18, 2024