VIDEO Pilotul de 17 ani care a călcat pe urmele lui Ayrton Senna și Michael Schumacher – McLaren speră că și-a asigurat viitorul din Formula 1

McLaren a savurat din plin victoria lui Ugo Ugochukwu, pilot în vârstă de 17 ani, care a câștigat prestigiosul Grand Prix din Macau. Vorbim despre o cursă emblematică unde s-au impus de-a lungul timpului nume uriașe precum Ayrton Senna și Michael Schumacher.

Este sărbătoare la McLaren, iar mesajele de felicitare au curs pe rețelele sociale. Pilotul Lando Norris și CEO Zak Brown au scos în evidență triumful lui Ugo după o cursă dramatică în care diferențele au fost foarte mici.

Plecat din pole position, Ugochukwu a avut răspuns pentru atacurile lui Oliver Goethe, starul în devenire al celor de la RedBull.

Până și la nivelul juniorilor este mare luptă între RedBull și McLaren.

„Abilități extraordinare și determinare pentru a pilota într-o cursă complicată. Suntem mândri! Ugo ridică trofeul câștigat anterior de legende precum Senna și Schumacher și este primul american care îl câștigă în peste 40 de ani! Super!”, a scris Zak Brown, CEO al celor de la McLaren Racing.

Primul Grand Prix din Macau a fost găzduit în anul 1954, iar de-a lungul timpului această cursă emblematică a reprezentat rampa de lansare pentru nume mari din Formula 1 precum Ayrton Senna și Michael Schumacher.

De asemenea, tot de la Macau au plecat spre anevoiosul drum al participării în Formula 1 nume cunoscute precum David Coulthard, Ralf Schumacher, Ralph Firman, Takuma Sato sau Dan Ticktum.

Legendarul Ayrton Senna s-a impus la Macau GP în 1983, el pilotând atunci pentru West Surrey Racing.

Șapte ani mai târziu la Macau GP avea să se impună un alt tânăr pilot extrem de talentat: Michael Schumacher. Germanul a pilotat pentru WTS Racing, iar la acea cursă au mai luat parte, printre alții, Mika Hakkinen și Eddie Irvine.

Născut la New York, Ugo este fiul fotomodelului nigerian Oluchi Onweagba-Orlandi.

Star în devenire al celor de la McLaren, Ugo Ugochukwu a făcut deja pasul în Formula 3, acolo unde va pilota începând din 2025 pentru Prema Racing.

