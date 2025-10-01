G4Media.ro
VIDEO Performanță incredibilă în Tor des Géants: cum a reușit Levente Polgar,…

Levente Polgar
Sursa foto: Facebook Levente Polgar

VIDEO Performanță incredibilă în Tor des Géants: cum a reușit Levente Polgar, sportiv fără o mână, să încheie de trei ori traseul infernal de 330 km

Sportz1 Oct • 551 vizualizări 0 comentarii

Ultramaratonistul Levente Polgar a terminat, în septembrie 2025, pentru a treia oară una dintre cele mai dure competiții din lume, Tor des Géants. El este singurul sportiv cu handicap din lume care a finalizat acest traseu infernal, totalizând peste 330 de kilometri, cu 24.000 de metri diferență de nivel. Și nu o dată, ci de trei ori, în trei ani consecutivi. A căzut, s-a lovit puternic, și-a pierdut și un dinte, a simțit că trebuie să renunțe, dar de fiecare dată s-a ridicat și a mers mai departe. Află povestea din interviul video.

Montaj: Andrei Tinca

