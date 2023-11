VIDEO Pauza de respirație: Doi căpriori înoată împreună în Parcul Național Retezat

Căpriori care înoată?! Sigur că da. Biologul Claudia Dănău i-a surprins pe cei doi căpriori în timp ce se aventurau în habitatele acvatice din Parcul Național Retezat, iar filmulețul a fost postat pe pagina de Facebook a Romsilva.

Căpriorul este un mamifer erbivor care are habitatul în zonele de șes și de deal, preferând pădurile de foioase sau amestec de foioase și rășinoase. Are o lungime de peste un metru și o înălțime de circa 70 de centimetri. Are picioarele lungi și subțiri terminate în copite mici și alungite. Se hrănesc în principal cu frunze, dar mănâncă și muguri, ghindă, jir, lucernă, trifoi și rugi de mure.

Parcul Național Retezat, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva, este situat în sud-vestul țării, în județul Hunedoara. Parcul Național Retezat are o suprafață de 38.047 de hectare, din care 19.988 hectare sunt păduri, 9.893 de hectare din acestea fiind în zone de protecție strictă sau integrală.