VIDEO Patronul unui club de manele din Bihor, reţinut pentru furt de curent / Bihoreanul: Poliţiştii au descins în timpul unui concert al lui Adrian Minune, dar au intervenit doar după program

Călin Lele, patronul clubului de manele The King din comuna Măgeşti, a fost reţinut de poliţiştii din Aleşd, fiind cercetat pentru furt de energie electrică şi modificarea fără drept a instalaţiilor energetice, anunță Bihoreanul.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, fapta a fost descoperită în flagrant, în noaptea de 20 spre 21 septembrie, în timpul unei acţiuni cu efective mărite, la care au participat poliţişti, jandarmi şi specialişti ai Distribuţie Energie Electrică România (D.E.E.R.).

„Din cercetări a rezultat că bărbatul, în calitate de administrator al unui local public din comuna Măgeşti, ar fi folosit instalaţii clandestine de alimentare, prin care ar fi sustras, în mod repetat, energie electrică, fără ca aceasta să fie înregistrată de contor. Totodată, au fost identificate modificări neautorizate la echipamentele de măsurare şi la componentele instalaţiilor energetice”, se arată într-un comunicart al IPJ Bihor.



Sursele Bihoreanului spun că instalaţia improvizată ar fi funcţionat după o schemă simplă. Curentul electric era tras direct de la sursa de pe stâlp până la consumator, ocolind contorul, astfel încât energia nu era înregistrată oficial.

În noaptea flagrantului, când poliţiştii au descins în club, pe scena The King cânta Adrian Minune, iar verificările ar fi avut loc la finalul programului.

Avocatul administratorului clubului a reacţionat public, acuzând un „abuz” din partea autorităţilor. Într-un video postat vineri pe reţelele sociale, el a afirmat că „este prima dată în istorie când este arestată o persoană care se prezumă că ar fi furat curent”, calificând acuzaţia drept „nedovedită, fără nicio probă”.